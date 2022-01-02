تشكيل برشلونة - أخوماش وجوتجلا أساسيان أمام مايوركا

الأحد، 02 يناير 2022 - 20:57

كتب : FilGoal

فريق برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الأساسي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على مايوركا ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ويبدأ برشلونة بالثنائي إلياس أخوماش وفيران جوتجلا أساسيان أمام مايوركا بعد غياب 10 لاعبين من الفريق الكتالوني بسبب فيروس كورونا.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حارس المرمى: أندريه تير شتيجن

الدفاع: رونالد أراوخو - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - مينجويزا

الوسط: فرينكي دي يونج - نيكو - إلياس أخوماش - فيران جوتجلا - ريكي بويج

الهجوم: لوك دي يونج

ويحتل برشلونة المركز السابع برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

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