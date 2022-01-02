المنتخب يخوض مرانه الأول مع انطلاق المعسكر المغلق

الأحد، 02 يناير 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

تدريبات منتخب مصر

أدى منتخب مصر اليوم الأحد مرانه الأول مع انطلاق المعسكر المغلق استعدادا للمشاركة في منافسات أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في أمم إفريقيا بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأقيم مران المنتخب في الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة بمشاركة 19 لاعبا.

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ويأتي ذلك بالإضافة إلى عمرو السولية لاعب الوسط الذي أدى تدريبات علاجية.

ويخوض منتخب مصر مرانه غدا الإثنين في الحادية عشر صباحا على الملعب الرئيسي باستاد القاهرة.

ويسمح منتخب مصر لوسائل الإعلام بمتابعة الربع ساعة الأولى ويسبق المران اللقاءات الصحفية مع لاعبي الفريق.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته أمام نيجيريا يوم الثلاثاء 11 يناير.

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