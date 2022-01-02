بايونيرز يعلن انتقال حارسه ومدافعه إلى إنبي

أعلن مصطفى مرعي المدير الفني لنادي بايونيرز، انتقال حارس مرماه حسام حسبو ومدافعه سليمان خالد إلى نادي إنبي.

وقال مرعي لـ FilGoal.com: "سنستلم شيك التعاقد خلال يومين، نتمنى لهما التوفيق".

وأوضح "كنت أتمنى بقائهما معنا حتى نهاية الدور الأول من دوري الدرجة الثانية. سيكون لهما مستقبل كبير في الدوري الممتاز".

وأتم مرعي "أكثر من لاعب من فريقي تلقوا عروضا، وسنتعاقد مع مهاجم كبير خلال الأيام المقبلة".

ويحتل بايونيرز المركز السابع في مجموعة بحري، برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

أما إنبي ففي المركز الـ 11 بالدوري المصري بـ 9 نقاط من 7 مباريات.