كرة سلة – مدرب المنتخب الجديد: تدريب مصر شرف عظيم

الأحد، 02 يناير 2022 - 19:15

كتب : هاني العوضي

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

أبدى الكندي روي رانا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر لكرة السلة، سعادته بالتوصل لاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة السلة لتدريب الفراعنة.

وقال رانا في تصريحات رسمية عقب الإعلان عن اتفاقه مع الاتحاد لتدريب المنتخب المصري "إنه لشرف عظيم أن أتولى قيادة واحد من أعرق وأقدم منتخبات السلة في قارة إفريقيا".

وتابع "أنني أرغب بشدة في العمل مع كل اللاعبين والمدربين المصريين سعيًا لعودة الفراعنة إلى كأس العالم 2023".

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وأضاف المدير الفني للمنتخب المصري "أريد أن أعبر عن امتناني لدعم وثقة مجلس إدارة اتحاد السلة الذي يحتل المركز الأول في كل ما يقوم به، لقد حان وقت العمل".

وتوصل مسئولو الاتحاد المصري لكرة السلة لاتفاق مع المدير الفني روي رانا لتولي تدريب الفراعنة بعقد حتى نهاية المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في أغسطس 2022.

وسيقود رانا منتخب مصر خلال المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان رانا هو المسؤول عن تطوير المراحل العمرية لمنتخب كندا، ووصل المنتخب في فترة توليه إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي، وقاد منتخب كندا تحت 19 عاما للتتويج بكأس العالم ليحقق الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ كندا.

وتولى رانا مسؤولية تدريب المنتخب الأول لكندا بشكل مؤقت خلال تصفيات كأس العالم 2019.

وكانت المحطة الأخيرة لرانا في 2021 عندما تولى منصب المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا خلال أولمبياد طوكيو والتي حقق فيها النتيجة الأفضل له منذ 34 عاما.

كرة سلة روي رانا
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