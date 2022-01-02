كوريا يعيد أتليتكو مدريد لنغمة الانتصارات بثنائية في رايو فايكانو

استعاد أتليتكو مدريد نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية بالفوز بهدفين دون مقابل على رايو فايكانو.

أنخل كوريا النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وسجل أنخيل كوريا هدفي أتليتكو مدريد في شباك رايو فايكانو ضمن مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري الإسباني.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بينما رايو فايكانو تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الخامس.

ونجح أنخيل كوريا في افتتاح التسجيل لأتليتكو مدريد في الدقيقة 28.

وعزز كوريا تقدم أتليتكو مدريد بهدف آخر في الدقيقة 53 ليمنح التفوق لفريقه.

وغاب عن أتليتكو مدريد كل من دييجو سيميوني المدير الفني والرباعي أنطوان جريزمان وكوكي وجواو فيليكس وهيكتور هيريرا بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكان أتليتكو مدريد قد خسر أمام كل من ريال مايوركا وريال مدريد وإشبيلية وغرناطة على التوالي.

وقلص أتليتكو مدريد فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد المتصدر إلى 14 نقطة ولأتليتكو مباراة أقل.

كما قلص فارق النقاط مع إشبيلية إلى ست نقاط ولكن للفريق الأندلسي مباراة أقل.

ويلعب أتليتكو مدريد مباراته المقبلة أمام فياريال يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري.