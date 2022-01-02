كاسيميرو: علينا ألا ننسى أن الخطأ أتى من أحد أفضل اللاعبين

أبدى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد رغبة فريقه في تخطي الخسارة أمام خيتافي بهدف نظيف في مباراة الأسبوع التاسع عشر للدوري الإسباني.

وقال كاسيميرو عقب المباراة: "كانت مباراة معقدة وصعبة للغاية. يجب أن نكون منصفين حين نتحدث عن خطأ فردي من لاعب كان أحد أفضل لاعبي الفريق".

وأضاف "هذه هي كرة القدم. علينا أن نتحلى باليقظة وهذه المباراة أصبحت من الماضي الآن، علينا التفكير في المباراة القادمة في الكأس".

وأوضح "في ريال مدريد علينا دائما الفوز. يجب أن نستمر في نسقنا الحالي، ونحن جميعا نلتزم بذلك، ولدينا فريق عمل جيد. يجب أن نمضي قدما".

وخسر ريال مدريد للمرة الثانية فقط هذا الموسم في الليجا، بهدف أنيس أونال في الدقيقة التاسعة، والذي نتج عن خطأ فردي فادح من المدافع إيدير ميليتاو.

الخسارة تركت الملكي على الصدارة برصيد 46 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي يملك مباراتين.