منافس مصر – السودان يتعادل وديا مع زيمبابوي استعدادا لـ كأس أمم إفريقيا

الأحد، 02 يناير 2022 - 19:04

كتب : FilGoal

مصر - السودان

تعادل منتخب السودان سلبيا في ثان مبارياته الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا، أمام زيمبابوي.

وخاض صقور الجديان ثاني ودية له أثناء وجوده في الكاميرون، بعد أن خسر من إثيوبيا في المواجهة الأولى 3-2.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار مصر ونيجيريا وغينيا بيساو، وتعد تلك المباراة الثانية فقط تحت قيادة المدير الفني الجديد برهان تية بعد إقالة الفرنسي هوبير فيلود.

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وينتظر السودان ودية أخيرة قبل انطلاق البطولة، ضد سيراليون.

ويلعب منتخب زيمبابوي في المجموعة الثانية، مع غينيا ومالاوي والسنغال.

السودان كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
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