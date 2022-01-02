أنشيلوتي: الفريق كان لا يزال في عطلة أمام خيتافي.. ربما الخسارة جرس إنذار

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان لا يزال في العطلة بعد الخسارة أمام خيتافي.

وخسر ريال مدريد أمام خيتافي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في الصدارة وبفارق ثماني نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه مع مباراتين أكثر للملكي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات ما بعد المباراة: "اليوم كان الفريق لا يزال في عطلة".

وأضاف "استحقينا ربما تسجيل هدف على الأقل، وكان رد فعلنا جيدا في الدقائق العشر الأولى بعد الهدف".

وسجل خيتافي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة عن طريق أونال.

وتابع أنشيلوتي "أصبحنا أكثر توترا بعد رد فعلنا الجيد، خسرنا الكثير من الكرات والثنائيات".

وشدد المدير الفني "ربما تكون الخسارة بمثابة جرس إنذار بعد العودة من العطلة".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "لا يوجد الكثير لنقوله عن هذه المباراة باستثناء إننا استمرينا في إجازة ليوم آخر بعد عيد الميلاد، لكنها هزيمة يمكن أن تدعو للاستيقاظ".