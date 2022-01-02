أنشيلوتي: الفريق كان لا يزال في عطلة أمام خيتافي.. ربما الخسارة جرس إنذار

الأحد، 02 يناير 2022 - 17:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه كان لا يزال في العطلة بعد الخسارة أمام خيتافي.

وخسر ريال مدريد أمام خيتافي بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 19 من المسابقة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في الصدارة وبفارق ثماني نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه مع مباراتين أكثر للملكي.

أخبار متعلقة
رصاصة أونال تقتل الميرينجي.. خسارة ريال مدريد الثانية تأتي على يد خيتافي تشكيل ريال مدريد - عودة مودريتش.. وهازارد على مقاعد البدلاء عودة الثلاثي المصاب - قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي عودة ثلاثي ريال مدريد للتدريبات

وقال أنشيلوتي في تصريحات ما بعد المباراة: "اليوم كان الفريق لا يزال في عطلة".

وأضاف "استحقينا ربما تسجيل هدف على الأقل، وكان رد فعلنا جيدا في الدقائق العشر الأولى بعد الهدف".

وسجل خيتافي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة عن طريق أونال.

وتابع أنشيلوتي "أصبحنا أكثر توترا بعد رد فعلنا الجيد، خسرنا الكثير من الكرات والثنائيات".

وشدد المدير الفني "ربما تكون الخسارة بمثابة جرس إنذار بعد العودة من العطلة".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "لا يوجد الكثير لنقوله عن هذه المباراة باستثناء إننا استمرينا في إجازة ليوم آخر بعد عيد الميلاد، لكنها هزيمة يمكن أن تدعو للاستيقاظ".

ريال مدريد خيتافي أنشيلوتي
نرشح لكم
رصاصة أونال تقتل الميرينجي.. خسارة ريال مدريد الثانية تأتي على يد خيتافي انتهت في إسبانيا - خيتافي (1) - (0) ريال مدريد.. خسارة الميرينجي تشكيل ريال مدريد - عودة مودريتش.. وهازارد على مقاعد البدلاء تقارير: نيتو قد يعود للبرازيل من بوابة فلامينجو
أخر الأخبار
مباشر في إنجلترا – تشيلسي (0)-(1) ليفربول.. جووووووول ماني والأول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه يعود في هزيمة أستون فيلا أمام برينتفورد.. وبرايتون يصعق إيفرتون 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي: الفريق كان لا يزال في عطلة أمام خيتافي.. ربما الخسارة جرس إنذار 50 دقيقة | الدوري الإسباني
رانجنيك: مارسيال ليس مصابا بل يريد الرحيل.. وهذا موقفي من كافاني 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إثيوبيا.. كلما زادت المخاطرة كلما زادت المكافأة 56 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل الدوري الإنجليزي - توخيل يبعد لوكاكو عن قائمة تشيلسي.. وثلاثي غائب عن ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يعلن غياب ثلاثي الفريق عن مباراة تشيلسي بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
رصاصة أونال تقتل الميرينجي.. خسارة ريال مدريد الثانية تأتي على يد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه