رصاصة أونال تقتل الميرينجي.. خسارة ريال مدريد الثانية تأتي على يد خيتافي

تلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة على يد مضيفه خيتافي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للدوري الإسباني.

سجل أنيس أونال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

بذلك يتعرض ريال مدريد لخسارته الثانية في الدوري الإسباني لهذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 46 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي يملك مباراتين، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

رصاصة مبكرة

سجل خيتافي هدفه الوحيد في الدقيقة التاسعة بتوقيع أنيس أونال، وذلك بعد خطأ فادح من إيدر ميليتاو مدافع الميرينجي، تسبب في فقدانه للكرة وحصول أونال عليها منفردا بمرمى تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة 14 كاد خيتافي أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة من نيمانيا ماكسيموفيتش، ولكن نجح كورتوا في التصدي هذه المرة.

انتفاضة مودريتش

سدد الكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 15 ولكن حول حارس خيتافي هذه الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 18 مرت التمريرة عبر كريم بنزيمة إلى مودريتش مرة أخرى، ليطلق الكرواتي تسديدة بيسراه اصطدمت بالعارضة.

وحاول توني كروس في الدقيقة 20 بعد تمريرة من لوكاس فاسكيز، لتمر الكرة فوق العارضة. تلاه بنزيمة في الدقيقة 24 ولكن لاقت الكرة نفس المصير.

تحركات أنشيلوتي

افتتح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الشوط الثاني بنزول إدين هازارد ومارسيلو بدلا من ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي.

وفي الدقيقة 56 سدد ساندرو راميريس ولكن تصدى كورتوا لهذه الكرة، فيما أجرى أنشيلوتي تبديله الثالث بنزول ماريانو دياز بدلا من رودريجو في الدقيقة 67.

حاول دافيد ألابا من ركلة حرة في الدقيقة 74 ولكن مرت تسديدته بجوار القائم، فيما اختتم أنشيلوتي تبديلاته في الدقيقة 85 بنزول بيتر جونزاليس بدلا من لوكاس فاسكيز، وإيسكو بدلا من توني كروس.

وكاد إيسكو أن يعادل النتيجة في الدقيقة 91 بعد ركلة حرة وصلت إليه ليسددها بالرأس ولكن يتصدى الحارس.

بذلك يتعرض ريال مدريد لخسارته الثانية في الدوري الإسباني لهذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 46 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه إشبيلية الذي يملك مباراتين، بينما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.