النحاس: اسمي لم يطرح للعمل في الأهلي.. وأريد أن أبني على ما حققته مع المقاولون

الأحد، 02 يناير 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

عماد النحاس - الأهلي - المقاولون العرب

شدد عماد النحاس على أن استقالته من تدريب المقاولون العرب لم تكن بسبب رغبته في العمل بالأهلي وبأن اسمه لم يطرح للعمل في القلعة الحمراء من الأساس.

وأعلن نادي المقاولون العرب استقالة عماد النحاس من تدريب الفريق وتعيين محمد عودة خلفا له.

وقال النحاس في تصريحات عبر إذاعة ميجا إف إم: "فترتي مع المقاولون كانت الثلاث سنوات الأفضل لي وكانت محطة مهمة استفدت منها كثيرا وساهمت في تطويري وتطوير فكري من الصراع على البقاء في الدوري إلى أداء هجومي واحتلال المركز الرابع والمشاركة في إفريقيا".

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وواصل "الأفطار والطموح تغيروا تماما وكل الشكر للمسئولين في المقاولون على الدعم والمساندة وراض تمام عن التجربة بشكل كبير وأتمنى العمل في نادي آخر يحظى بالاستقرار".

وتابع "الرحيل عن المقاولون كان مطروحا من الموسم الماضي، لدينا أهداف معينة ولكن الوصول لها كان صعبا وهناك أسباب أخرى أود الاحتفاظ بها لنفسي".

وأردف "تسلمنا الفريق في ظروف صعبة للغاية، 7 نقاط من 9 مباريات وأنهينا الدوري في المركز الخامس وتركنا الفريق حاليا والفارق ليس كبيرا بينه وبين المربع الذهبي، ولدينا لاعبين انتقلوا للأهلي والزمالك مثل سيف الدين الجزيري وطاهر محمد طاهر".

وأكمل "في الموسم الماضي ظهر سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وهذا الموسم فيوتش وفاركو وضموا الكثير من لاعبي الدوري، إذا ضم كل نادي 20 لاعب من كافة المستويات فماذا سيتبقى لنا؟".

وأضاف "اسمي لم يطرح حاليا للعمل في الأهلي، أريد أن أحصل على فترة راحة ولكن ليست كبيرة حتى لا أدخل من تجربة إلى أخرى مباشرة لتخفيف الضغوطات".

وواصل "الأهلي مستقر حاليا ودليه جهاو فني محترم وسامي قمصان أخي وصديقي واستغرب عن سبب تقليل الناس منه لقد زاملته في قطاع ناشئين الأهلي في 2011، وإذا لم يكن في ظهر موسيماني لما حقق تلك الإنجازات، لذلك من العيب أن يتردد اسمي مع كل تعثر، وإذا طلبني الأهلي سيكون الوضع مختلفا".

وأتم "أريد أن أبني على ما حققته مع المقاولون العرب على مدار أكثر من 3 سنوات، لماذا لا أعمل مع فريق يشارك في دوري أبطال إفريقيا كل موسم؟".

النحاس قاد المقاولون العرب منذ 25 أكتوبر 2018، ونجح في قيادة الفريق إلى المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

عماد النحاس الأهلي المقاولون العرب
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