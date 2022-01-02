أمير توفيق: تجديد معلول لم يكن "صداعا".. وهذا موقف كهربا

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي عن عدة قضايا أبرزها تجديد عقد الظهير التونسي علي معلول وإمكانية رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" عن صفوف الفريق.

وقال أمير توفيق في تصريحاته لإذاعة "ميجا إف إم": "تجديد عقد علي معلول لم يكن صداعا، فهو لاعب مميز من أهم اللاعبين وله مستقبل مع النادي بجانب تاريخه الكبير ودوره في غرف الملابس. تشعر أنه لاعب مصري وليس أجنبيا".

وأضاف "المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا، ولكن ضغط مباريات الأهلي والمنتخب التونسي تسبب بتأخير الإعلان عن تجديد عقد اللاعب".

وأوضح "علي معلول لم يشترط أي شيء ولم يكن له أي طلبات خاصة، والأهلي لديه سقف للمرتبات، وأكبر نجاحات الأهلي هو وجود العدل بين اللاعبين من الناحية المالية".

وتابع "المفاوضات لم تأخذ وقتا طويلا، ولكن ضغط مباريات الأهلي والمنتخب التونسي تسبب بتأخير الإعلان عن تجديد عقد اللاعب. قيل الكثير بشأن عروض لمعلول ولكن لم تصلنا هذه العروض".

أما عن عمرو السولية نجم الوسط الفريق وتجديد تعاقده، قال توفيق: "عمرو السولية كان يريد الاستمرار معنا رغم ما قيل أيضا بشأن تفاوض آخرين معه بشكل منفصل، فهو من اللاعبين المصنفين في مركزه بقارة إفريقيا، لاعب ملتزم ولا يثير المشاكل في غرفة الملابس".

وأضاف "من الطبيعي جدا أن نبحث عن كل المراكز التي تفيدنا سواء في مصر أو خارجها، والبدء في التفاوض سواء بشكل مباشرة مع اللاعب إذا كان حرا أو مع ناديه إذا كان عقده ممتدا، والأمر يخضع للجهاز الفني ولجنة التخطيط. التعاقد مع لاعب حر ليس اتجاها بل خيارا مطروحا، ومصلحة الأهلي هي الأهم".

وعن موقف كهربا قال توفيق: "لديه عرض إعارة من تركيا. هو لاعب مهم ونحن نقتنع به، وهو ملتزم للغاية في الفترة الأخيرة. نتمسك به، ولكن إذا كان لديه رغبة سنتحدث معه. حتى الوقت الحالي هو مستمر معنا طالما لم يصل العرض الذي يرضينا".

أما عن مستقبل المدرب بيتسو موسيماني وإمكانية تجديد تعاقده قال: "فكرة التجديد تعود لرئيس النادي محمود الخطيب. نقتنع بهذا المدرب جدا ولا توجد نية لعدم استمراره".

وعن صفقات الأهلي أوضح مدير التعاقدات "أبرمنا 4 صفقات هذا الصيف بخلاف استعادة عمار حمدي وأحمد عبد القادر. لعبنا 7 مباريات فقط، فالدوري لم يبدأ بعد، ولدينا قائمة وقوام يمثل فريقين يعوض أي غيابات".

وتابع "إعارة لاعب محليا يكون الهدف منها منح اللاعب فرصة للمشاركة بشكل أكبر في الدوري مثل أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر وغيرهم".

وواصل "أما الإعارة أوروبيا لموسمين أو ثلاثة، يعود منها اللاعب إلينا بمعدلات بدنية وتكتيكية مختلفة تماما مثلما حدث مع أحمد عبد القادر الذي استفاد من عامين ونصف في تجربة احترافية، وفي نفس الوقت نحقق استفادة مالية ببيعه أو إعارته بالعملة الصعبة".

أخيرا عما حدث مع جونيور أجايي اللاعب السابق الذي تم فسخ عقده بالتراضي قال توفيق: "تعاملنا باحترام متبادل وتعامل مباشر، وليس صحيحا أنه تقدم بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. كرة القدم بها متغيرات وحرصنا أن ننهي العلاقة بشكل لائق بالطرفين".