بوتشيتينو: نريد أن يستمر مبابي لسنوات ولكن العقود تتكون من طرفين

الأحد، 02 يناير 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - كلوب بروج

شدد ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان على رغبة فريقه في بقاء كيليان مبابي لسنوات عديدة معهم.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

مبابي كان قد أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان ورغبته في الانضمام لريال مدريد.

وقال بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه فانيس في كأس فرنسا: "أتمنى أن يستمر مبابي لمدة سنوات مع النادي ولكن العقود تتكون من طرفين".

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وتابع "دعونا نأمل بأن يستمر كيليان في تقديم أداء جيد هذا العام كما كان عليه وأن يكون الحل في النهاية إيجابيا من للجميع".

وتحدث بوتشيتينو عن إصابة ليونيل ميسي بفيروس كورونا قائلا: "حتى تكون مسحته سلبية في الأرجنتين فلن يتمكن من السفر إلى فرنسا".

وأضاف "أمنيتي في 2022 أن تتحلى عائلة باريس سان جيرمان بالكامل بالصحة، والفوز بكل مباراة وأن يكون لدينا القدرة على الفوز بأشياء عظيمة، وأن نتنافس بأفضل طريقة ونتحلى بالسعادة".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حاليا حرا في التعاقد مع أي نادي بشكل مجاني.

كيليان مبابي ماوريسيو بوتشيتينو
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