حارس غينيا لـ في الجول: موريبا إضافة كبيرة للفريق.. وكأس إفريقيا حلم الجميع

شدد علي كيتا حارس مرمى غينيا على سعادته بتمثيل منتخب بلده في كأس إفريقيا 2021 وأبدى سعادته بمزاملة إلياش موريبا لاعب لايبزيج الذي سيشارك في البطولة.

وقال كيتا لـFilGoal.com:"اللعب في كأس أمم إفريقيا هو حلم للجميع، أن تدافع عن قميص منتخب بلدك. لا يهم ما يثار عن خوف الأندية الأوروبية على لاعبيها، نحن سنحضر في البطولة وسنلعب بدون أي مشكلة وهذه كانت رسالتي للاعبين في المنتخب، جميع المنتخبات متحمسة للبطولة لذلك أعتقد أنها ستكون ممتعة للغاية".

وأضاف "مجموعتنا صعبة، لكن في كرة القدم الأمور متساوية. سنذهب هناك للفوز في كل المباريات التي سنلعبها، بالطبع الفوز بالبطولة يعد أمرا صعبا لكن نحمل أحلام الشعب الغيني ونعدهم بإسعادهم، سنقدم كل ما لدينا وننتظر ما يخبئه لنا القدر".

واستمر "أمر جيد رؤية إيلاش موريبا يوافق على تمثيل المنتخب، لاعب صغير بإمكانيات كبيرة سيقدم لنا إضافة عظيمة في خط الوسط بجانب نابي كيتا. الآن هم محملون بطموحات وأحلام الشعب الغيني معنا في المنتخب، وأعتقد أنهما سيعملان جيدا لقيادة المنتخب في البطولة".

وتستهل غينيا مبارياتها في كأس إفريقيا ضد مالاوي في 10 يناير.

ثم تواجه السنغال وزيمبابوي في 14 و18 يناير على الترتيب.

وتشارك غينيا في كأس إفريقيا للمرة 14 وأفضل نتائجها كان الوصافة في 1976 في إثيوبيا.