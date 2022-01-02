مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: نسعى لتعويض شعبنا عن إخفاق المونديال

الأحد، 02 يناير 2022 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب كوت ديفوار

يأمل باتريس بوميل مدرب كوت ديفوار أن تكون كأس إفريقيا 2019 تعويض لجمهور فريقه عن فشله في الوصول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال بوميل لـFilGoal.com:"سنلعب ضد الجزائر حاملة اللقب التي تغلبت علينا في نسخة 2019، وهناك أيضا منتخب سيراليون وغينيا الاستوائية، هى مجموعة متوازنة وليست سهلة".

وأضاف "لدي منتخب مزيج بين الشباب والخبرات، هدفنا الفوز باللقب وتعويض الشعب الإيفواري عن عدم التأهل لكأس العالم، ولكن كعادة كأس أمم إفريقيا لن تكون بطولة سهلة بسبب تواجد منافسين أقوياء ولاعبين كبار وأتمنى أن نكون على قدر الحدث في البطولة".

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واستمر "أثق أن كل اللاعبين سينضمون لنا، سيكون أمرا محزنا لو غاب لاعب، على الأندية الأوروبية احترام كل المنتخبات الإفريقية، وأنتظر رؤية كامل نجوم المنتخب في معسكر البطولة".

وأتم "الاتحاد الإيفواري يوفر لنا دعما كبيرا. رغم خيبة الخروج من تصفيات كأس العالم، لكني سعيد بقرارهم بتجديد الثقة في الجهاز الفني لأن مازال أمامنا الكثير لنقدمه".

وتستهل كوت ديفوار البطولة بمواجهة غينيا الاستوائية في 12 يناير.

ثم تواجه سيراليون في 16 يناير.

وتلعب مباراة ثأرية ضد الجزائر حاملة اللقب يوم 20 يناير.

وخرجت كوت ديفوار من بطولة 2019 على يد الجزائر في الدور ربع النهائي.

وتشارك في البطولة للمرة 25 وتوجت باللقب في 1992 و2015.

كأس إفريقيا كوت ديفوار
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