كارتيرون: النجاح في الزمالك أصعب من أي مكان آخر.. واللاعبون تحملوا الظروف الصعبة

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:58

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك - كارتيرون

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ارتياحه بعد حديث مرتضى منصور مع اللاعبين وتوضيح الأمور مشيرا إلى فخره بالفريق بالفوز بلقب الدوري رغم الظروف الصعبة.

وقال باتريس كاتيرون خلال اجتماع مرتضى منصور مع الفريق: "أشكر مرتضى منصور على حديثه، اللاعبون والجهاز الفني كانوا في حاجة إلى ذلك".

وأضاف "أحيي كل اللاعبين على المجهود الذي بذلوه في ظل الظروف الصعبة مع تغيير الإدارات وغياب الاستقرار وفازوا بلقب الدوري رغم ذلك".

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وواصل "سمعت الكثير من التعليقات على اللاعبين المتواجدين في البطولة العربية ولكن النجاح في الزمالك هنا أصعب من أي مكان آخر".

واستكمل "مهما كانت الظروف والضغوطات فاللاعبين لا يظهروا ذلك لذلك يجب أن نكون فخورين بهم".

وأتم "هل هناك ما يضايقني في النادي؟ لا يوجد أي شيء، الأهم هو أنه تم الحديث مع اللاعبين وتوضيح الأمور".

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