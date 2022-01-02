انتهت في إسبانيا - خيتافي (1) - (0) ريال مدريد.. خسارة الميرينجي
الأحد، 02 يناير 2022 - 14:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة خيتافي وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة 19 من الدوري الإسباني.
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ق 91 إيسكو يسدد رأسية ولكن يتصدى الحارس
ق 90 الحكم يحتسب 7 دقائق إضافية
ق 85 بيتر جونزاليس وإيسكو بدلا من لوكاس فاسكيز وتوني كروس
ق 74 دافيد ألابا يسدد ركلة حرة بجوار القائم
ق 67 ماريانو دياز بدلا من رودريجو
ق 56 ساندرو راميريس يسدد ولكن كورتوا يتصدى
ق 46 تبديلين في صفوف ريال مدريد بنزول مارسيلو وإدين هازارد بدلا من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو
بداية الشوط الثاني
ق 44 إنذار للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بسبب الاعتراض
ق 34 تسديدة قوية من بنزيمة تصطدم بالدفاع
ق 24 بنزيمة يسدد فوق العارضة
ق 20 لوكاس فاسكيز يمرر إلى توني كروس.. والألماني يسدد فوق العارضة
ق 18 مودريتش يسدد في العارضة! بنزيمة يترك الكرة تمر إلى الكرواتي الذي يسدد بيسراه في العارضة
ق 15 لوكا مودريتش يسدد والحارس يتصدى لتذهب الكرة إلى الركنية
ق 14 نيمانيا ماكسيموفيتش يسدد ولكن كورتوا يتصدى
ق 9 جووووووووووووووول أنيس أونال يسجل الهدف الأول ليختافي ويشعل المباراة مبكرا.. أونال يغافل ميليتاو ويستغل خطأ فادح ليسجل
بداية المباراة