انتهت في إسبانيا - خيتافي (1) - (0) ريال مدريد.. خسارة الميرينجي

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

ريال مدريد

تابع مباشرة مباراة خيتافي وريال مدريد اليوم الأحد في الجولة 19 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 91 إيسكو يسدد رأسية ولكن يتصدى الحارس

ق 90 الحكم يحتسب 7 دقائق إضافية

ق 85 بيتر جونزاليس وإيسكو بدلا من لوكاس فاسكيز وتوني كروس

ق 74 دافيد ألابا يسدد ركلة حرة بجوار القائم

ق 67 ماريانو دياز بدلا من رودريجو

ق 56 ساندرو راميريس يسدد ولكن كورتوا يتصدى

ق 46 تبديلين في صفوف ريال مدريد بنزول مارسيلو وإدين هازارد بدلا من فيرلاند ميندي وماركو أسينسيو

بداية الشوط الثاني

ق 44 إنذار للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بسبب الاعتراض

ق 34 تسديدة قوية من بنزيمة تصطدم بالدفاع

ق 24 بنزيمة يسدد فوق العارضة

ق 20 لوكاس فاسكيز يمرر إلى توني كروس.. والألماني يسدد فوق العارضة

ق 18 مودريتش يسدد في العارضة! بنزيمة يترك الكرة تمر إلى الكرواتي الذي يسدد بيسراه في العارضة

ق 15 لوكا مودريتش يسدد والحارس يتصدى لتذهب الكرة إلى الركنية

ق 14 نيمانيا ماكسيموفيتش يسدد ولكن كورتوا يتصدى

ق 9 جووووووووووووووول أنيس أونال يسجل الهدف الأول ليختافي ويشعل المباراة مبكرا.. أونال يغافل ميليتاو ويستغل خطأ فادح ليسجل

بداية المباراة

خيتافي ريال مدريد الدوري الإسباني
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