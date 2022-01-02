بعد عرض هاتاي.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا يملك قراره

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:45

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

أوضح مصدر من الأهلي أن قرار انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الدوري التركي سيحسمه رغبة اللاعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"الأهلي يكن كل تقدير واحترام لكهربا ولن يفرض قرارا عليه".

وأضاف "الأهلي ترك القرار للاعب، سواء يرغب في البقاء أو الرحيل، بعدما تلقى عرضا من هاتاي سبور التركي".

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واستمر "هاتاي طلب استعارة كهربا لنهاية الموسم الجاري مع أحقية شراء اللاعب، وحاليا نتفاوض على تفاصيل العقد. رغبة اللاعب هي الحاسمة".

وعلم FilGoal.com أن كهربا رحب بالعرض وطلب الأهلي 800 ألف دولار للموافقة على رحيله.

صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال إفريقيا. سجل فيهم هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.

كهربا هاتاي سبور الأهلي
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