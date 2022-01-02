روي رانا مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:40

كتب : FilGoal

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي تعيين الكندي روي رانا مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن رانا قد وقع على عقد لتدريب منتخب مصر حتى نهاية شهر أغسطس 2022.

وأعلن الاتحاد عن توقيع رانا من خلال فيديو ترويجي عبر حسابه على تويتر.

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وسيقود رانا منتخب مصر خلال المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان رانا هو المسؤول عن تطوير المراحل العمرية لمنتخب كندا، ووصل المنتخب في فترة توليه إلى المركز الثاني في الترتيب العالمي، وقاد منتخب كندا تحت 19 عاما للتتويج بكأس العالم ليحقق الميدالية الذهبية الأولى في تاريخ كندا.

وتولى رانا مسؤولية تدريب المنتخب الأول لكندا بشكل مؤقت خلال تصفيات كأس العالم 2019.

وكانت المحطة الأخيرة لرانا في 2021 عندما تولى منصب المدرب المساعد لمنتخب ألمانيا خلال أولمبياد طوكيو والتي حقق فيها النتيجة الأفضل له منذ 34 عاما.

منتخب مصر لكرة السلة روي رانا
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