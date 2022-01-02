مرتضى منصور للاعبي الزمالك: انسوا أي منافس.. ورسالة لـ كارتيرون وبنشرقي

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه نسى تماما ما حدث مع المدرب الفرنسي كارتيرون في الفترة الأولى مشيرا إلى أن الهدف هو استكمال الفوز بالألقاب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الشخصية في يوتيوب بعد اجتماع مع اللاعبين: "أنا شخصيا نسيت ما حدث من قبل مع كارتيرون، لا يمكن لأحد أن يجربني على بقاء لاعب أو مدرب".

وتابع موجها حديثه لكارتيرون "أنت هنا لأنك مدرب ناجح ومتفاهم مع اللاعبين وأقول لك "الفلوس مش كل حاجة، قضيت 5 سنوات في مصر وعرفت طباع المصريين ومع احترامي لكل البلاد التي عملت أنت بها فالشعب المصري طيب للغاية ويحب العشرة ولاعبينا ملتزمين".

وواصل "هل تتذكر عندما خرجت لأقول أنك أرسلت لي بالخطأ عن خطة رحيلك وأنت خرجت وقتها لتقول أنك لا تعرف رقم هاتف رئيس النادي؟ أنا لست تلميذا، لن أخبرك بكل شيء".

واستكمل "أطلب منك طلبا واحدا فقط، أن تكون العلاقة بيننا بشكل مباشر وليس عن طريق حازم فتوح المعروف انتماءه للنادي الأهلي. جئت بمساعدين في الجهاز الفني لمساعدتك وليس لمضايقتك وقد لاحظت هذا بنفسك".

ووجه مرتضى حديثه للاعبين بعد ذلك "أبارك لكم مجددا على بطولة الدوري، باركت لكم من قبل عبر صفحتي الشخصية. أنتم أبطال وتحملتم ما فوق طاقة البشر".

وطلب رئيس النادي من أمير مرتضى المشرف على الكرة صرف مكافأة الدوري للاعبين.

واستطرد "أريد أن أعرف من الذي قام بتسريب عقود اللاعبين، من المستحيل أن أقوم بتسريب عقد أي لاعب عندي. هذه العقود كانت فقط مع حسن السيد وفاروق جعفر".

وواصل مرتضى منصور حديثه لبنشرقي "أنا سعيد أنك قمت بالرد على الكثير ممن انتقدوك خلال الأسبوعين الأخيرين في الملعب ومنهم مدرب المغرب، أتمنى أن تجدد تعاقدك مع الزمالك وأنا متفهم طلبك بالمساواة سواء بإلغاء الشرط الجزائي للجميع أو قبول هذا البند في عقدك".