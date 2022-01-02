مرتضى منصور للاعبي الزمالك: انسوا أي منافس.. ورسالة لـ كارتيرون وبنشرقي

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه نسى تماما ما حدث مع المدرب الفرنسي كارتيرون في الفترة الأولى مشيرا إلى أن الهدف هو استكمال الفوز بالألقاب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناته الشخصية في يوتيوب بعد اجتماع مع اللاعبين: "أنا شخصيا نسيت ما حدث من قبل مع كارتيرون، لا يمكن لأحد أن يجربني على بقاء لاعب أو مدرب".

وتابع موجها حديثه لكارتيرون "أنت هنا لأنك مدرب ناجح ومتفاهم مع اللاعبين وأقول لك "الفلوس مش كل حاجة، قضيت 5 سنوات في مصر وعرفت طباع المصريين ومع احترامي لكل البلاد التي عملت أنت بها فالشعب المصري طيب للغاية ويحب العشرة ولاعبينا ملتزمين".

أخبار متعلقة
كرة سلة – الاتحاد يصعد للصدارة بفوز خارج الديار على الأهلي.. وانتصار أول لـ الزمالك منافس الزمالك – مصدر من الوداد يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع باتشيكو في الجول يكشف - كيف يتحرك الزمالك لحل أزمة شيكابالا بعد إلغاء دورة الإمارات - خماسي الزمالك يسافر لقضاء العطلة .. وموعد العودة

وواصل "هل تتذكر عندما خرجت لأقول أنك أرسلت لي بالخطأ عن خطة رحيلك وأنت خرجت وقتها لتقول أنك لا تعرف رقم هاتف رئيس النادي؟ أنا لست تلميذا، لن أخبرك بكل شيء".

واستكمل "أطلب منك طلبا واحدا فقط، أن تكون العلاقة بيننا بشكل مباشر وليس عن طريق حازم فتوح المعروف انتماءه للنادي الأهلي. جئت بمساعدين في الجهاز الفني لمساعدتك وليس لمضايقتك وقد لاحظت هذا بنفسك".

ووجه مرتضى حديثه للاعبين بعد ذلك "أبارك لكم مجددا على بطولة الدوري، باركت لكم من قبل عبر صفحتي الشخصية. أنتم أبطال وتحملتم ما فوق طاقة البشر".

وطلب رئيس النادي من أمير مرتضى المشرف على الكرة صرف مكافأة الدوري للاعبين.

واستطرد "أريد أن أعرف من الذي قام بتسريب عقود اللاعبين، من المستحيل أن أقوم بتسريب عقد أي لاعب عندي. هذه العقود كانت فقط مع حسن السيد وفاروق جعفر".

وواصل مرتضى منصور حديثه لبنشرقي "أنا سعيد أنك قمت بالرد على الكثير ممن انتقدوك خلال الأسبوعين الأخيرين في الملعب ومنهم مدرب المغرب، أتمنى أن تجدد تعاقدك مع الزمالك وأنا متفهم طلبك بالمساواة سواء بإلغاء الشرط الجزائي للجميع أو قبول هذا البند في عقدك".

الزمالك الدوري المصري في الدوري مرتضى منصور أشرف بنشرقي
نرشح لكم
كارتيرون: النجاح في الزمالك أصعب من أي مكان آخر.. واللاعبون تحملوا الظروف الصعبة أحمد دياب يكشف لـ في الجول 3 مفاجآت حول توقف الدوري قبل 30 ديسمبر أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم الدرجة الثانية – عبد الرؤوف مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم
أخر الأخبار
حارس غينيا لـ في الجول: موريبا إضافة كبيرة للفريق.. وكأس إفريقيا حلم الجميع 6 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أستون فيلا - إنجز يقود الهجوم.. وتريزيجيه على مقاعد البدلاء 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: نسعى لتعويض شعبنا عن إخفاق المونديال 16 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
كارتيرون: النجاح في الزمالك أصعب من أي مكان آخر.. واللاعبون تحملوا الظروف الصعبة 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - خيتافي (1) - (0) ريال مدريد.. مودريتش يسدد في العارضة 34 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد عرض هاتاي.. مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا يملك قراره 37 دقيقة | ميركاتو
روي رانا مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة 42 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور للاعبي الزمالك: انسوا أي منافس.. ورسالة لـ كارتيرون وبنشرقي 45 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه