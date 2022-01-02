السنغال تهاجم واتفورد بسبب حرمانها من إسماعيلا سار وتقرر التصعيد لفيفا

الأحد، 02 يناير 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

إسماعيلا سار - واتفورد - ليفربول

أعرب الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن استيائه من رفض نادي واتفورد الإنجليزي تسريح لاعبه إسماعيلا سار للمشاركة مع منتخب بلده في كأس إفريقيا 2021.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه:"واتفورد أخبرنا، بناء على حجج زائفة، بقراره بمنع حضور اللاعب إسماعيلا سار، الذي أعرب عن رغبته في الانضمام للمنتخب".

وأضاف "الاتحاد رد بأن النادي ملزم بتسريح اللاعب قبل يوم 3 يناير. سنشكو الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لو استمر واتفورد على موقفه".

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واستمر "الاتحاد يدين بشدة القرار غير المحترم والضار لنادي واتفورد الذي يحاول بكل الطرق منع اللاعب من الانضمام للمنتخب. إفريقيا ولاعبوها يستحقون احتراما مثل قارات واتحادات ولاعبين آخرين".

وأتم "الاتحاد سيتخذ كل الخطوات الضرورية للحفاظ على حق اللاعبين في تمثيل منتخب بلدهم".

وكانت السنغال أعلنت قائمتها المشاركة في البطولة وتضمنت الجناح الأيمن سار (23 عاما).

وشارك سار في 40 مباراة مع منتخب السنغال وسجل 9 أهداف.

ومثل سار فريق السنغال في كأس إفريقيا 2017 و2019.

كأس إفريقيا السنغال واتفورد إسماعيلا سار
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