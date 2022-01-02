تشكيل ريال مدريد - عودة مودريتش.. وهازارد على مقاعد البدلاء

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل الفريق الذي سيواجه خيتافي بعد قليل.

ويلتقي ريال مدريد مع خيتافي على ملعب الأخير في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وعاد لوكا مودريتش لتشكيل ريال مدريد بعد غيابه في آخر مباراتين لإصابته بفيروس كورونا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو