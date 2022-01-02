باريس يعلن إصابة ميسي بفيروس كورونا.. وموعد عودة نيمار

الأحد، 02 يناير 2022 - 13:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة ليونيل ميسي وثلاثة لاعبين آخرين في الفريق بفيروس كورونا.

وبحسب بيان النادي، فإن الرباعي ليونيل ميسي وخوان بيرنات وسيرجيو ريكو وناتان بيتومازالا بفيروس كورونا.

ويتواجد الرباعي في العزل ويخضعون للبروتوكول الطبي المناسب حتى التماثل للشفاء.

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وعلى جانب آخر، أعلن باريس سان جيرمان استمرار نيمار جونيور في البرازيل حتى 9 يناير قبل العودة لفرنسا.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات خلال ثلاثة أسابيع.

وغاب نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان منذ 28 نوفمبر أمام سانت إيتيان.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليون 9 يناير المقبل في الدوري.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة من 19 مباراة.

ميسي نيمار باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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