كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني

تحدث كارلوس كيروش مدرب مصر عن استعداد الفريق لكأس إفريقيا 2021 وبرر اختياراته في قائمة الفريق واسترجع أداء المنتخب في كأس العرب.

وأجرى البرتغالي مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد للرد على أسئلة الصحفيين قبل أيام من سفر منتخب مصر للكاميرون للمشاركة في الكأس القارية.

وكل ما يلي على لسان كيروش.

استبعاد طارق حامد ومحمد مجدي "أفشة"

"بعد خبرة 40 عاما في مسيرتي دربت خلالها منتخبات كثيرة، الفريق أهم من اللاعبين، نجلب أفضل الحلول، أفضل مجموعة من اللاعبين. مسؤوليتي هي اختيار أفضل فريق، لذلك علي اختيار اللاعبين لتكوين لاعب واحد هو الفريق، أتحدث عن الفريق وليس عن لاعب بعينه".

"قد أتحدث عن كيفية الاختيار، تابعنا اللاعبين وأقمنا معسكرات منذ سبتمبر الماضي، حللنا الفرق واللاعبين، درسنا كل التفاصيل عن اللاعبين، لدينا تقارير عن كل شيء يخص المنتخب. لذلك وفقا للقواعد، كان علينا اختيار 40 لاعبا في البداية. أعلننا عنهم، ثم تابعنا اللاعبين مرة أخرى، جمعنا معلومات، نعرف حجم المنافسة في كأس إفريقيا، مستوى المنافسين، سنواجه فرقا قوية، منتخبات لديه العديد من اللاعبين في أوروبا، 24 لاعبا يستطيعون حسم المباراة واتخاذ القرار في الملعب قبل لاعبين آخرين. ناقشنا كل شيء في الجهاز الفني، كان علينا اختيار لاعبين يمثلون فريقا متناغما ومتناسقا ولديه عقلية قوية ليقاتل على الفوز، وكان علينا اتخاذ قرارات".

"هناك العديد من اللاعبين في مصر، اخترنا في النهاية 25 لاعبا، ذكرت اسمين إثنين فقط، لكني لم أستدع أيضا أحمد رفعت وأحمد ياسين وآخرين. أستطيع فقط استدعاء 25 لاعبا".

"لا نجيب لماذا هؤلاء ليسوا في القائمة، وإنما لماذا اخترت آخرين مثل عمرو السولية وعمر مرموش ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه. موجودون لأني أؤمن بأن هؤلاء الـ25 لاعبا سأستطيع معهم بناء فريق قوي متماسك يلعب كرة جيدة وقادر على الفوز ويقاتل من أجل ذلك ولديه عقلية قوية. هذه المنافسة قوية جدا. نحتاج لاعبين جاهزين لتقديم الإجابة الصحيحة خلال 4 أو 5 أيام. قبل استدعاء اللاعبين في القائمة النهائية لا يوجد مكان محجوز لأي لاعب".

"أنا كمدرب أتحدث في الملعب، وكذلك اللاعب، وبإذن الله أثق أن هذه القائمة قادرة على تقديم أفضل أداء في البطولة. وهناك لاعبون في قائمة احتياطية قد نستعين بهم. لكل شخص مطلق الحرية في قول رأيه. أثق أن القائمة التي اخترتها هي القادرة على تمثيل منتخب مصر"

لماذا 25 لاعبا فقط في القائمة

"لا يوجد في تعاقد أي مدرب مع أي فريق بند يتعلق بالفوز ببطولة. الهدف الرئيسي في مهمتي حين تعاقدت مع منتخب مصر هو التأهل لكأس العالم 2022. أتمنى أن يركز الجميع في ذلك. أنا كمدرب أيضا أكون مضطربا حين تتغير الرزنامة، حين عدنا من قطر، لم يكن أحد متأكدا أن كأس إفريقيا ستقام بالفعل. أنا وضعت 3 برامج تحسبا لأي شيء. الإعلان عن إقامة البطولة كان منذ أيام قليلة. كان مفترضا إقامة الدوري حتى يوم 30 ديسمبر بمباراة الأهلي وبيراميدز، لكننا جميعا كنا مضطربين بسبب ما يجري. ماذا تتوقعون من ذلك؟ المجتمعات والاتحادات والجميع يعاني من مثل هذه الأمور. تأقلمنا مباشرة بعدما توقف الدوري يوم 25 ديسمبر ونستعد الآن للبطولة بالبرنامج الحالي. المعسكر يبدأ اليوم 2 يناير، اللاعبون المحترفون في أوروبا سيصلون غدا. سنتدرب حتى صباح الجمعة، قبل كل مران سيستطيع 3 لاعبين التحدث للإعلام".

"شروط البطولة تسمح بقيد 28 لاعبا في القائمة، لا نعرف لماذا، ربما يعلمون أمرا لا نعرفه، لماذا حددوا 28 لاعبا؟ أتخيل لماذا، لكننا سنسافر بـ25 لاعبا، سجلنا 3 لاعبين إضافيين. وهناك لاعبون آخرون جاهزون في حال حدوث أي أمر طارئ. لدينا 40 لاعبا سواء في القائمة الأساسية أو القائمة الاحتياطية".

"من وجهة نظر تكتيكية، دعوني أقول لكم شيئا، خلال المران تحدث بعض التدريبات الشاقة للحراس، أكثر من 20 لاعبا يسددون على الحراس، لو هناك حارس واحد أو إثنين سيكونان مرهقين جدا في اليوم التالي. وقد يتعرض الحارس لإصابة في أي وقت. لدينا حارسان خبيران ومعهما ثنائي شاب. هؤلاء الأربعة نستعد بهم للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة. لابد أن يكون محمد صبحي ومحمود جاد في مثل هذه البطولة ليتعلما، مثل أن تكون في المطبخ خلال جو حار لتتعلم كيفية الطبخ".

"محمود تريزيجيه خبير ولاعب جيد، أثق أن يكون لاعبا محوريا في البطولة. أين سيلعب؟ لا أعلم، بعد التدريبات سأحدد. حين يرتدي قميص منتخب مصر سيكون جاهزا للعب في أي مكان. هذا المنتخب وليس ناديا".

كأس العرب

"كأس العرب جرت لسبب واحد، فيفا أراد تجربة قدرة قطر على استضافة كأس العالم، بالنسبة لنا كان جيدا لأنها فرصة لي لخوض مباريات عديدة، لكن علينا أيضا احترام الأندية والدوري المحلي. جئت إلى مصر كمدرب، ووقعت عقدا كمدرب، لكن يُطلب مني فعل أشياء سحرية (ثم أضاف ضاحكا) لذلك لابد من زيادة راتبي، لست ساحرا. هناك لاعبون لم أدربهم في مصر، قابلتهم في المطار وسافرنا إلى قطر. أحاول القيام بمهمة أخرى، أن أكون ساحرا. قدمنا بطولة رائعة، اخترنا القائمة، لم يكن بها لاعبو بيراميدز، هل أنا من قررت أن يلعب بيراميدز خلال كأس العرب؟ عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل، لم يتمكنوا من المشاركة، المسؤولون هاتفوني آنذاك وطلبوا مني زيادة السحر، حسنا لا مشكلة، كنت أحضر العديد من مباريات الدوري، تابعت العديد من اللاعبين. هل يستطيع أحدكم القول إنه كان يتوقع أن محمد عبد المنعم سيلعب جيدا في كأس العرب؟ أو مروان داوود أو أحمد رفعت أو حسين فيصل؟ رفعت انضم لمنتخب مصر وهو في العشرين من عمره مع المدرب بوب برادلي. أين كان خلال آخر 8 سنوات؟ لاعب رائع. لو تفقدتم الإحصائيات ستجدوننا قدمنا بطولة رائعة. تونس لعبت النهائي ولم تستطع التسجيل ضدنا عن طريق أحد لاعبيها، واجهنا قطر التي تلعب بنفس الفريق ونفس المدرب منذ 6 سنوات وشاركت في تصفيات أوروبا وكوبا أمريكا. سددنا على مرماهم 25 مرة مقابل 3 لهم فقط. متأكد أن معظم الجمهور أرضاه أداء الفريق".

"هدفنا في كأس إفريقيا هو محاولة الفوز في كل مباراة، بناء عقلية الفوز، لأننا في مارس سنلعب المرحلة النهائية من التصفيات. سيكون أمامي 4 أيام فقط قبلها. أعرف أن مصر لديها تاريخا كبيرا في كأس إفريقيا، لكن يبقى هدفنا هو التأهل لكأس العالم. لم أكن أنا الذي حددت التأهل للمونديال كهدف رئيسي للفريق. فيفا وضع مونديال الأندية في وقت كأس إفريقيا، وهذا يعكس أهمية التصفيات، ستجري وحدها في مارس".

"علينا أن نلعب بشكل أفضل مما كان عليه الفريق قبل 10 سنوات. كل الفرق التي سنواجهها في البطولة مستواها الآن أفضل مما كانت عليه في 2010. لن نكون في نزهة خلال كأس إفريقيا، ذاهبون للفوز. لنكون عقلية فائزة، حين نفوز بأول مباراة سنرغب في الفوز بالمباراة التالية وهكذا، هذه هي عقليتنا. أريد فريقا ثابتا قويا متناغما قادرا على خوض المرحلة النهائية من التصفيات. دربت مالي في كأس إفريقيا، بطولة صعبة، هناك مشاكل لوجيستية، علينا مشاركة ملاعب التدريب مع فرق أخرى. اللعب في إفريقيا ليس مثل آسيا أو أوروبا، الأمر أصعب، عليك أن تكون قويا ذهنيا لمواجهة هذه الظروف. أعدكم أن اللاعبين الذين اخترتهم جاهزون للقتال. سيجعلونكم فخورين".

طريقة اللعب

"لا أستطيع الكذب على اللاعبين. لا أمانع تسريب تشكيل الفريق إلى الإعلام، هذا أمر غير هام بالنسبة لي. أتلقى دعوات كثيرة للقيام بمقابلات صحفية خاصة، من بي.بي.سي ومن سي.إن.إن، لكن قراري هو عدم تقديم مقابلات صحفية حصرية، لأنني أحترم جميع الصحفيين. كان سهلا علي القيام بمقابلة حصرية، لكني لا أفعل ذلك. وأنا هنا لاحترامي لجميع الجهات الإعلامية".

"ربما تتفقون معي أن لدينا الآن أفضل اللاعبين في العالم. سينزعج كريستيانو رونالدو لو سمع ذلك. أثناء كأس العرب غيرنا الطريقة واللاعبين في بعض المباريات، الكرة الحديثة لا تعتمد على الطريقة سواء 4-4-3 أو غيرها، لكن لابد من عملية منظمة للدفاع وللهجوم. لا تضع نظاما معينا للاعبين، لكن لابد أن يتأقلم اللاعبون على أكثر من نظام. بوجود لاعبين رائعين مثل صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد نستطيع التأهل لكأس العالم. أريد أن يكون اللاعبون واثقين".

"لا تقولوا كلاما لم أتحدث به. لم أقل شيئا عن اللاعبين الذين ذكرتهم (طارق حامد وأفشة). قلت أريد بناء فريق قوي يلعب كرة جيدة، وعلي اختيار 25 لاعبا، في هذه المجموعة لدينا مهاجمون ولاعبو وسط ومدافعون وحراس. هناك 6 مهاجمين، لا أستطيع إضافة لاعب آخر. لم أقل إنهم غير قادرين على القيام بواجبهم، ولهذا اخترت منهم في القائمة الأولية التي ضمت 40 لاعبا. لم أضمهم لأن لدي ما يكفي من اللاعبين، الموجودون قادرون على تقديم حلول أفضل للفريق، هذه هي مسؤوليتي. لا أستطيع إضافة لاعبين آخرين للقائمة الحالية. لم أقلل من شأن أي لاعب ليس في الفريق".

"حين تعاقدت مع الاتحاد المصري لم يكن مؤكدا إقامة كأس إفريقيا في موعدها، وبناء على ذلك لم أستطع الحديث عن البطولة آنذاك. في رأيي، وأعتقد أن هذا رأي الأغلبية، ما البطولة الأهم لمنتخب مصر الآن؟ 99% سيقولون إنها التأهل لكأس العالم، لا شك في ذلك".

"لدي سياسة تعامل مع الإعلام وفقا لخبرتي، هي وضع برنامج للتواصل مع الإعلام. لذلك قلت إن الإعلام يستطيع حضور المران كل يوم لمدة 15 دقيقة. المنتخب ينتمي للشعب، لا توجد أي مشاكل في الفريق. لذلك عقدنا اجتماعات عديدة مع الإعلاميين خلال كأس العرب لنحسن التواصل بين الفريق والجمهور. لا يوجد سبب لحدوث تصادم أو مشكلة، علينا العمل لتحقيق هدف واحد، 100 مليون مصري على قلب رجل واحد. أمامنا مباراة ضد نيجيريا، أحد أفضل فرق إفريقيا، تأهلت لكأس العالم أكثر من مصر".

"سنضع اللمسات الأخيرة على برنامجنا اليوم ثم سنعلن عنه للجمهور. نتدرب حاليا في استاد القاهرة، سنجري بعض التدريبات في فندق الإقامة، تعرفون مشكلة الزحام في القاهرة، لذلك لا نستطيع الذهاب لاستاد القاهرة مرتين يوميا. لذلك يحاول وائل جمعة إيجاد ملعب بجوار الفندق (في التجمع الخامس)".

موقف عمرو السولية

"تفقدت التقارير الطبية الخاصة بعمرو السولية، وهناك فرصة جيدة ليشارك في أول مباراة، وإن لم يكن كذلك سيكون موجودا في المباراة الثانية".

"يوجد في القائمة 19 لاعبا محليا العديد منهم لديه خبرة كبيرة في كأس إفريقيا. إمكاناتهم تؤهلهم للعب في أوروبا إن لم يكن منهم من يلعب في الأهلي أو الزمالك. لو كانوا يلعبون في المغرب أو الجزائر مثلا لم نكن لنضمهم لمنتخب مصر".

"بعض المدربين يحددون قائمة للاعبين تظل قائمة خلال وجودهم مع الفريق. اختيار اللاعبين أمر متغير، حين نختار لاعبا يعتمد الأمر على مستواه أثناء الاختيار. نتابع المباريات، نتحدث مع المدربين، لكن خلال فترة قصيرة قد يتعرض لاعب للإصابة، أو لا يشارك مع فريقه. مثال، كنت أدرب كولومبيا، استدعيت لاعبين قبل مباراة بثلاثة أيام، أصيب 12 منهم بفيروس كورونا. نعيش الآن في ظروف استثنائية، أي لاعب فجأة قد لا يكون متاحا للمشاركة. قد يصاب بفيروس كورونا، لن أخرج وقتها لأعلن إصابته، سأذهب للبديل. المنتخب مثل بيت ليس به أسوار أو نوافذ أو أبواب، يدخله من يستطيع المساعدة، ويبقى الباب مفتوحا للجميع. لاعبون كثر يريدون اللعب لمنتخب مصر ويعملون لذلك، مثل رفعت وياسين ومروان داوود، يطرقون باب المنتخب، وهذا أمر جيد، لماذا؟ لأن الموجودين سيلعبون بشكل أفضل، لذلك لا يمكنك غلق الباب، هذا أمر خطير. اللاعبون يقاتلون منذ بداية المعسكر، أقول لهم إن واجبهم العمل بالتزام وانضباط وتقديم أفضل شيء لمنتخب مصر. ربما لا تتفقون معي، لكن هذا هو أسلوبي. وهذا هو الأنسب لنتأهل لكأس العالم. تريدون التأهل لكأس العالم أليس كذلك؟ لدي الفرصة للتأهل لكأس العالم للمرة الخامسة، لا أريد تفويت هذه الفرصة، أريد الوصول لكأس العالم، أن أنهي مسيرتي وأنا مشارك في المونديال 5 مرات، إن شاء الله سنحقق ذلك".

"اللاعبون يستحقون احتراما أكثر من أشخاص يتحدثون عنها سوءا. لو منحتموهم هذه الثقة وهذا الحب، منتخب مصر سيطير لمستوى أعلى وأعلى. لا تخلقوا مشاكل من لا شيء، توقفوا عن قول إن هناك مشاكل في الجهاز الفني".

كأس العالم للأندية

"ماذا عن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية إذا بلغ الفريق نصف النهائي؟ سؤال جيد وهام. أتساءل لماذا وضعوا بطولتين في توقيت واحد؟ أود الإجابة لكني أتساءل مثلكم. المؤكد أن لدي مشكلة وكذلك بيتسو موسيماني مدرب الأهلي. هل محمد صلاح ضمن المصابين بكورونا في ليفربول؟ كل المعلومات التي جائتنا جيدة. قلت حين يقرر المدرب شيئا، أفضل شيء هو تأقلم اللاعبين على نظام اللعب والعكس صحيح. وأن يثق اللاعبون أن هذا النظام هو الأفضل لهم. أحيانا نحضّر لمباراة وكأنها رقصة سامبا لكن يتضح بعد ذلك أنها رقصة تانجو، علينا أن نكون مستعدين".

"سنخوض مرانا مع منتخب الكونغو، تعتبر حصة تدريبية وقد نلعب خلالها مباريات تجريبية لفترة قصيرة. حاولنا أن نلعب مباراتين وديتين حين وضعنا البرنامج أول مرة، لكن الأمور تغيرت لنصبح في الوضع الحالي".

خلال أيام سيطير الفراعنة إلى الكاميرون للمشاركة في الكأس القارية، التي يدشنونها بمواجهة نيجيريا في 11 يناير.

ثم تلعب مصر ضد غينيا بيساو والسودان في 15 و19 يناير على الترتيب.