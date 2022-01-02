بيراميدز: منتخب مصر طلب معاينة ملعب الدفاع الجوي للتدرب عليه

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عن طلب منتخب مصر معاينة ملعب تدريب الدفاع الجوي من أجل خوض تدريباته عليه استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "تلقينا اتصال هاتفي من وائل جمعة مدير المنتخب لمعاينة ملعب الدفاع الجويلخوض التدريبات الختامية عليه".

وتابع "إدارة بيراميدز رحبت بطلب المنتخب في إطار الحرص الدائم من قبل النادي على دعم جميع المنتخبات الوطنية ومساعدتها في الإعداد بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف "يدعم بيراميدز المنتخب الوطني من أجل التحضير لكأس أمم إفريقيا بالشكل اللائق من أجل تحقيق حلم الشعب المصري وأداء بطولة تاريخية تعكس مستوى الكرة المصرية وتكلل مجهودات الفراعنة بحصد اللقب".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي تبدأ يوم 9 يناير في الكاميرون.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.