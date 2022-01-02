القضاء الإداري يعيد العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي

الأحد، 02 يناير 2022 - 10:49

كتب : أحمد الخولي

العامري فاروق

أعلن نادي الأهلي عودة العامري فاروق كنائب لرئيس النادي بعد حصوله على حكم من القضاء الإداري ضد قرار عدم إعلان فوزه بالانتخابات.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي بعدم إعلان العامري فاروق فائزا بمنصب نائب الرئيس.

كان العامري فاروق قدر عرض على الجمعية العمومية للموافقة على فوزه بالتزكية والتي وافقت بعد حصوله على 19 ألف صوت خلال الانتخابات التي أقيمت يوم 26 نوفمبر الماضي.

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وطعن العامري ضد الحكم وكلف الأهلي محمد عثمان المستشار القانوني بالنادي بمتابعة الدعوى.

وكان محمود الخطيب قد فاز بانتخابات رئاسة الأهلي للدورة الثاني برفقة قائمته بالكامل.

الأهلي العامري فاروق
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