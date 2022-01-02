عضو لجنة تنظيم كأس إفريقيا: على فيفا معاقبة الأندية التي تمنع لاعبيها من البطولة

الأحد، 02 يناير 2022 - 10:39

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

شدد فاليري إيكوم عضو اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يجب أن يعاقب الأندية الأوروبية التي تمنع لاعبيها من المشاركة في البطولة.

وقال إيكوم في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "يدعون بأن هناك تأثيرات سلبية لفيروس كورونا على تنظيم كأس أمم إفريقيا ولكن أنا أؤكد بأننا جاهزين والملاعب على أتم الاستعداد لتنظيم البطولة".

وتابع "أمم إفريقيا بطولة كبيرة وربما تكون الأفضل على مستوى العالم، ويشارك فيها جميع لاعبي القارة ومنهم العديد من النجوم، وهناك بعض الأندية الأوروبية التي تحاول منع لاعبيها من المشاركة وهو شيء يجب ألا يحدث ويجب أن يعرف الفيفا ذلك وياخذ إجراءات ضد هذه الأندية".

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وشدد "اتخذنا اجراءات ضد فيروس كورونا ستخضع لها جميع المنتخبات في الكاميرون، وليس لدينا انتشار كبير للفيروس هنا مثل أوروبا هم يخشون أن يعود اللاعبين مصابون بالفيروس ولكننا ليس لدينا تلك المشكلة التي يعانون منها".

وواصل "أنظر إلى كوبا أمريكا لا أحد يمنع لاعبيها من المشاركة، نحن نريد النجاح إلى بطولتنا وهي أهم بطولة من أجل تطوير كرة القدم في إفريقيا".

وأضاف "هناك تعاون بين اللجنة المنظمة والكاف ونريد أن يلتزم كل من يذهب لمشاهدة المباريات باإجراءات الاحترازية، ولن يتم السماح لأي شخص بدخول الملعب بدون قناع الوجه وشهادة تثبت عدم إصابته بالفيروس، كما أن الملاعب لن تكون بكامل سعتها".

ومن المنتظر أن تبدأ كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير بمباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو.

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