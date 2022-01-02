علي غزال: أجيري أفضل مدرب عملت معه في منتخب مصر.. تعرض للظلم

أثنى علي غزال لاعب مصر للمقاصة على خافير أجيري مدرب مصر السابق الذي تدرب معه وشارك تحت قيادته في كأس إفريقيا 2019.

وقال غزال عبر قناة أون تايم سبورتس:"أجيري تعرض للظلم".

وواصل لاعب الوسط "وضع استراتيجية معينة مع منتخب مصر لكن نقل البطولة إلى القاهرة أثر عليه وعلى اللاعبين".

وكانت كأس إفريقيا 2019 ستجري في الكاميرون لكنها نُقلت إلى مصر وودع الفراعنة البطولة من الدور ثمن النهائي بالخسارة بهدف ضد جنوب إفريقيا.

وأضاف غزال "أجيري أفضل مدرب من بين من تدربت معهم في المنتخب، أسلوبه كان جيدا".

وشارك غزال في 6 مباريات مع منتخب مصر تحت قيادة أجيري الذي رحل عن الفريق بعد كأس إفريقيا 2019.

ولم ينضم غزال لقائمة الفراعنة منذ رحيل أجيري.

وانضم غزال (29 عاما) في يناير الجاري إلى فريق مصر للمقاصة بعدما كان حرا منذ الرحيل عن سموحة في الصيف الماضي.