إميان لـ في الجول: لم نتقدم بعرض لشراء بادجي من الأهلي حتى الآن

الأحد، 02 يناير 2022 - 10:30

كتب : أمير عبد الحليم

الأهلي - الترسانة - بادجي

نفى جون ويليامز المدير الرياضي لنادي إميان، تقدم ناديه بعرض لشراء أليو بادجي لاعب الأهلي، المعار للنادي الفرنسي، حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية أن إميان قرر تفعيل بند الشراء في ضم بادجي، ولكنه عرض على الأهلي ضم المهاجم السنغالي مقابل 900 ألف دولار فقط.

وقال ويليامز لـ FilGoal.com: "في العادي ننتظر حتى شهر مايو من أجل حسم مستقبل اللاعبين المعارين معنا".

أخبار متعلقة
مواعيد مباريات اليوم 2 يناير 2022.. منافس مصر وريال مدريد وبرشلونة وقمة إنجليزية تقارير: بطولة سوبر ليج تبدأ في 2022 كونتي: واثق من تجديد تعاقد لوريس.. ويجب تحسين عرضياتنا أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم

وتابع "سعداء بما يقدمه بادجي معنا الآن، ولكن لا جديد، ونفضل الانتظار حتى مايو لحسم مصيره".

وشدد "كل الأخبار عن تقدمنا بعرض قيمته 900 ألف دولار لضمه نهائيا غير صحيحة".

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف يورو.

وتألق السنغالي مع الفريق الفرنسي وسجل 6 أهداف وصنع هدفا في 14 مباراة بين دوري الدرجة الثانية والكأس.

بادجي الأهلي أميان
نرشح لكم
أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا الكورة مع سايب | تقييم قائمة منتخب مصر ومفاجآت في اختيار الأفضل الدرجة الثانية – عبد الرؤوف مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم
أخر الأخبار
عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: على الفيفا معاقبة الأندية التي تمنع مشاركة لاعبيها 9 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
علي غزال: أجيري أفضل مدرب عملت معه في منتخب مصر.. تعرض للظلم 12 دقيقة | منتخب مصر
إميان لـ في الجول: لم نتقدم بعرض لشراء بادجي من الأهلي حتى الآن 19 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 2 يناير 2022.. منافس مصر وريال مدريد وبرشلونة وقمة إنجليزية 37 دقيقة | أوروبا
تقارير: بطولة سوبر ليج تبدأ في 2022 10 ساعة | أوروبا
كونتي: واثق من تجديد تعاقد لوريس.. ويجب تحسين عرضياتنا 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم 11 ساعة | الدوري المصري
رئيس الهلال: ملعبنا يسمى بـ"المقبرة" والأهلي لم يستطع الفوز علينا في أرضنا 11 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه