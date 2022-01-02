إميان لـ في الجول: لم نتقدم بعرض لشراء بادجي من الأهلي حتى الآن

نفى جون ويليامز المدير الرياضي لنادي إميان، تقدم ناديه بعرض لشراء أليو بادجي لاعب الأهلي، المعار للنادي الفرنسي، حتى الآن.

وذكرت تقارير صحفية أن إميان قرر تفعيل بند الشراء في ضم بادجي، ولكنه عرض على الأهلي ضم المهاجم السنغالي مقابل 900 ألف دولار فقط.

وقال ويليامز لـ FilGoal.com: "في العادي ننتظر حتى شهر مايو من أجل حسم مستقبل اللاعبين المعارين معنا".

وتابع "سعداء بما يقدمه بادجي معنا الآن، ولكن لا جديد، ونفضل الانتظار حتى مايو لحسم مصيره".

وشدد "كل الأخبار عن تقدمنا بعرض قيمته 900 ألف دولار لضمه نهائيا غير صحيحة".

وأعار الأهلي مهاجمه بادجي إلى إميان منذ بداية الموسم الجاري وحتى يونيو 2022 مقابل 450 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف يورو.

وتألق السنغالي مع الفريق الفرنسي وسجل 6 أهداف وصنع هدفا في 14 مباراة بين دوري الدرجة الثانية والكأس.