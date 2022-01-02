مواعيد مباريات اليوم 2 يناير 2022.. منافس مصر وريال مدريد وبرشلونة وقمة إنجليزية

يلعب اليوم منتخب السودان، منافس مصر في كأس إفريقيا 2021، ضد زيمبابوي وديا استعدادا للبطولة القارية.

وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي (3 مساء - beIN 1).

ويواجه برشلونة مضيفه مايوركا (10 مساء - beIN 1).

وفي السادسة والنصف مساء تنطلق قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وليفربول (beIN Premium 1).

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