مواعيد مباريات اليوم 2 يناير 2022.. منافس مصر وريال مدريد وبرشلونة وقمة إنجليزية
الأحد، 02 يناير 2022 - 10:11
كتب : FilGoal
يلعب اليوم منتخب السودان، منافس مصر في كأس إفريقيا 2021، ضد زيمبابوي وديا استعدادا للبطولة القارية.
وتنطلق المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة.
وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي (3 مساء - beIN 1).
ويواجه برشلونة مضيفه مايوركا (10 مساء - beIN 1).
وفي السادسة والنصف مساء تنطلق قمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وليفربول (beIN Premium 1).
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