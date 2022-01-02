تقارير: بطولة سوبر ليج تبدأ في 2022

الأحد، 02 يناير 2022 - 00:02

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز وخوان لابورتا

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز عن نية إدارة بطولة سوبر ليج في بدء البطولة خلال العام الحالي 2022.

ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس قد اجتمعوا خلال الأسابيع الماضية وأكدوا مجددا على نيتهم بتعزيز البطولة الجديدة بشكل كبير على مدار العام الحالي.

الإدارات الثلاثة والمتمثلة في رؤساء الأندية قد اجتمعوا لمواصلة الحديث حول نيتهم في تسريع وتيرة فعالة لمشروع يستمر على الرغم من العراقيل التي تفرضها هيئة كرة القدم في أوروبا واشتملت المحادثات على نيتهم في بدء البطولة خلال العام الحالي.

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سوبر ليج هي بطولة تجمع بين كبار الأندية الأوروبية فقط بشكل دوري ينظم على مدار الموسم، وتحصد الفرق فيها على جوائز مالية تعادل أضعاف دوري أبطال أوروبا.

وكان 12 ناديا قد أعلن موافقته على إنشاء البطولة والاشتراك فيها بشكل سنوي، ولكن بعد العديد من المعارضات من قبل الفرق والاتحاد الدولي والأوروبي لكرة القدم، كما وصلت إلى تجمهر مشعجو تلك الفرق والذين رفضوا فكرة البطولة، لاقتصارها على مشاركة فرق بعينها.

وافقت تسعة أندية على الانسحاب من فكرة إنشاء البطولة أبرزها الخمسة الكبار في إنجلترا.

ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الفرق التي لم تعلن إنسحابها من البطولة ولكنهم أكدوا على التزامهم بخروجها إلى النور مع تطويرها بشكل يعجب جميع مشجعي كرة القدم.

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