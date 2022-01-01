أحمد دياب: جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.. وتلقينا شكاوى عديدة من التحكيم

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على أن جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "جوائز كأس الرابطة ستكون كبيرة وذلك يزيد من قوة وقيمة البطولة والمستوى التنافسي بين الفرق".

وشرح عبر قناة المحور "دوافع اللاعبين المشاركين في كأس الرابطة ستزيد من قوة المنافسة لأن هؤلاء اللاعبين يريدون إثبات قدراتهم للجهاز الفني من أجل المشاركة بشكل أساسي في الدوري".

وكانت رابطة الأندية أعلنت قبل عدة شهور عن تدشين بطولة كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري المصري لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

وتقام البطولة بمشاركة جميع فرق الدوري ويتم تقسيمهم على 3 مجموعات ويصعد المتصدرين لنصف النهائي بجانب صاحب أفضل مركز ثاني.

وانتقل دياب للحديث عن التحكيم قائلا: "تلقينا الكثير من الشكاوى من الأندية بشأن التحكيم وتقنية الفيديو وقدمنا هذه الشكاوى إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام وكذلك اقتراحات الرابطة في هذا الأمر في ظل وجود مجلس إدارة منتخب للاتحاد ونشعر أن ما سيحدث سيصب في صالح الأندية".

وأتم تصريحاته "إذا وجه لنا اتحاد الكرة الدعوة ليكون مقر رابطة الأندية داخل مقر الاتحاد فنرحب بذلك".

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