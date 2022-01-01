الخزري: مصر تملك صلاح والجزائر تملك محرز.. وهذا ما تملكه تونس

تحدث وهبي الخزري نجم منتخب تونس وسانت إيتيان الفرنسي عن كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون وطموحات نسور قرطاج في البطولة، كما تناول وضع ناديه الحالي.

وقال الخزري في حواره مع قناة "بي إن سبورتس": "الأمر معقد في سانت إيتيان. الفريق يمر بوقت عصيب للغاية والنتائج ليست جيدة وهناك الكثير من التساؤلات والشكوك ولكننا نلتزم بالخروج من هذه الأزمة".

وعن البطولة الإفريقية قال الخزري: "طموحنا هو التتويج بكأس الأمم. في النسخة الماضية وصلنا نصف النهائي وخسرنا من السنغال. سيكون من الجيد الآن التأهل للنهائي ولكن ذلك لن يكون سهلا لأن هناك منتخبات رائعة في إفريقيا والمستوى يرتفع بشكل متزايد".

أما عن مجموعة تونس وخصومها المقبلين أوضح اللاعب "سنواجه مالي وموريتانيا في المجموعة. واجهنا مالي في كأس الأمم الأخيرة وهو فريق جيد ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين في أوروبا، وواجهنا موريتانيا في تصفيات كأس العالم. لا أعرف جامبيا ولكن لا يمكننا الاستخفاف بأي فريق".

وتابع الخزري "البطولة الإفريقية منافسة رائعة كاليورو أو كوبا أمريكا، علينا التتويج بها وهذا ما أتمناه من كل قلبي خصوصا عندما ترى اللاعبين المشاركين مثل بيير إيميريك أوباميانج وساديو ماني ومحمد صلاح ورياض محرز، من الجيد أنهم يمثلون إفريقيا بأفضل ما يمكن".

واختتم النجم التونسي "الجزائر تمتلك رياض محرز. مصر لديها محمد صلاح. أما نحن في تونس نعتمد على الجماعية ووجود اللاعبين المميزين الذين يقدمون أقصى ما لديهم".