تقارير: نيتو قد يعود للبرازيل من بوابة فلامينجو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام فريق فلامينجو البرازيلي بالتعاقد مع نيتو حارس برشلونة.

نيتو النادي : برشلونة برشلونة

الحارس صاحب الـ 32 عاما قد يكون أحد الراحلين عن الفريق بسبب احتياج الفريق إلى 15 مليون يورو إضافية من أجل الموازنة المالية.

وفقا للصحيفة فإن نيتو قد طلب الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب قلة مشاركاته مع الفريق في ظل مشاركة مارك أندري تير شتيجن بشكل أساسي.

نيتو كان قد انضم لبرشلونة في 2019 من صفوف فالنسيا في صفقة تبادلية مقابل جاسبر سيليزين.

الحارس البرازيلي شارك في مباراتين فقط منذ بداية الموسم بسبب إصابة تير شتيجين.

نيتو كان قد لعب لصفوف فريق واحد فقط في البرازيل قبل الانتقال لأوروبا وهو أتليتكو بارانينسي.