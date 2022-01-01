تقارير: نيتو قد يعود للبرازيل من بوابة فلامينجو

السبت، 01 يناير 2022 - 23:04

كتب : FilGoal

نيتو

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اهتمام فريق فلامينجو البرازيلي بالتعاقد مع نيتو حارس برشلونة.

نيتو

النادي : برشلونة

برشلونة

الحارس صاحب الـ 32 عاما قد يكون أحد الراحلين عن الفريق بسبب احتياج الفريق إلى 15 مليون يورو إضافية من أجل الموازنة المالية.

وفقا للصحيفة فإن نيتو قد طلب الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب قلة مشاركاته مع الفريق في ظل مشاركة مارك أندري تير شتيجن بشكل أساسي.

أخبار متعلقة
أين ذهبت غانا؟ عن أشانتي كوتوكو والأهلي وبايرن ميونيخ إصابة رباعي سان جيرمان بفيروس كورونا آس: هالاند يكشف عن مستقبله للجماهير غيابات بالجملة والاستعانة بالشباب - قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا

نيتو كان قد انضم لبرشلونة في 2019 من صفوف فالنسيا في صفقة تبادلية مقابل جاسبر سيليزين.

الحارس البرازيلي شارك في مباراتين فقط منذ بداية الموسم بسبب إصابة تير شتيجين.

نيتو كان قد لعب لصفوف فريق واحد فقط في البرازيل قبل الانتقال لأوروبا وهو أتليتكو بارانينسي.

نيتو برشلونة فلامينجو
نرشح لكم
آس: هالاند يكشف عن مستقبله للجماهير تقرير: يوفنتوس أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي هل يتدرب مع برادلي؟ كوريري ديلو سبورت: إنسيني وافق على عرض تورونتو بطل فرنسا يرتحل إلى فلورنسا.. فيورنتينا يضم إكوني قادمًا من ليل
أخر الأخبار
تقارير: نيتو قد يعود للبرازيل من بوابة فلامينجو 20 دقيقة | ميركاتو
ماني: ليفربول اعتاد على الفوز بالمباريات الصعبة.. وهذه أفضل ذكرياتي ضد تشيلسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أين ذهبت غانا؟ عن أشانتي كوتوكو والأهلي وبايرن ميونيخ 27 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة رباعي سان جيرمان بفيروس كورونا ساعة | الدوري الفرنسي
آس: هالاند يكشف عن مستقبله للجماهير ساعة | ميركاتو
غيابات بالجملة والاستعانة بالشباب - قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
عودة الثلاثي المصاب - قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
عودة غير مكتملة.. وست هام ينجو من فخ كريستال بالاس ويهرب بـ3 نقاط غالية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه