إصابة رباعي سان جيرمان بفيروس كورونا

السبت، 01 يناير 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة 4 من لاعبيه بفيروس كورونا دون الكشف عن أسماء اللاعبين.

وكشف سان جيرمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى أحد عناصر الجهاز الفني والإداري في النادي.

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وأكد النادي على أن جميع المصابين يخضعون لبروتوكول التعامل مع فيروس كورونا الساري العمل به في فرنسا.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة من المسابقة بفارق 13 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

ويتوقف الدوري الفرنسي في الوقت الحالي بسبب احتفالات أعياد الميلاد والسنة الجديدة.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
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