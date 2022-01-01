آس: هالاند يكشف عن مستقبله للجماهير

السبت، 01 يناير 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

هالاند

كشف إيرلنج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند عن الدولة التي سيلعب بها خلال الموسم المقبل في حال رحيله عن فريقه الحالي.

إيرلينج هالاند

النادي : بوروسيا دورتموند

وفقا لصحيفة آس فإن هالاند يقضي حاليا إجازة في مدينة ماربيلا الإسبانية برفقة عائلته وحين سأله أحد الجماهير عن المكان الذي سينتقل للعب إليه في الموسم المقبل أجاب: "سألعب هنا في إسبانيا".

هدفا و

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وفقا للتقارير فإن هالاند يعد أقرب لريال مدريد عن برشلونة بسبب الوضع الاقتصادي الحالي لكلا الفريقين والذي يدعم موقف الفريق الأبيض.

كما أفادت بعض التقارير بأن والد اللاعب قد أشار إلى أن مارتن أوديجارد زميله في المنتخب واللاعب السابق لريال مدريد قد أقنعه بالانضمام للميرينجي.

على الجانب الآخر فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة يحاول إقناع مينو رايولا بضم اللاعب للبلوجرانا لكي يكون النجم الذي سيبني عليه الفريق في الفترة المقبلة.

هالاند هذا الموسم ع بوروسيا دورتموند في مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفا وصناعة خمسة آخرين.

إيرلنج هالاند الدوري الإسباني
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