عودة الثلاثي المصاب - قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

السبت، 01 يناير 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة خيتافي.

ويلعب ريال مدريد مع خيتافي ضمن مباريات الأسبوع 19 من الدوري الإسباني.

وعاد تيبوا كورتوا وفيدي فالفيردي لقائمة الفريق بعد الشفاء من فيروس كورونا.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا - لونين - فيودياس

خط الدفاع: ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - مارسيلو - ميندي - رافا فارين

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - سيبايوس - إيسكو - بيتر

خط الهجوم: هازارد - بنزيمة - أسينسيو - رودريجو - ماريانو

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل خيتافي المركز الـ16 برصيد 15 نقطة.

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