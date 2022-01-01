تقرير: يوفنتوس أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان بشأن إيكاردي

كشف بيدرو ألميدا الصحفي البرتغالي المختص في انتقالات اللاعبين عن اقتراب يوفنتوس من ضم ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

وفقا لألميدا فإن يوفنتوس قد أتم الاتفاق مع باريس سان جيرمان على ضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس وانضمامه لبرشلونة في ظل رغبة تشافي هيرنانديز مدرب الأخير في الظفر بخدماته.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن باريس سان جيرمان يحتاج إلى بيع بعض اللاعبين بسبب ارتفاع الرواتب ولتحسين أوضاعه مع اللعب المالي النظيف، وتتجه الأنظار إلى إيكاردي الذي لا يلعب بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان وخروجه من مخططات ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق.

إيكاردي شارك في 20 مباراة منذ بداية الموسم مع باريس سان جيرمان ما بين أساسي وبديل، وتمكن خلالهم من تسجيل خمسة أهداف.