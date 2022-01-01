أنشيلوتي يكشف موقف تجديد عقود اللاعبين.. ورأيه حول التعاقد مع مبابي وهالاند

السبت، 01 يناير 2022 - 20:58

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي على ضرورة التركيز حول الفترة الحالية من الموسم ونسيان أمر المفاوضات مع كيليان مبابي لما بعد نهاية الموسم.

ويستعد ريال مدريد لاستئناف النصف الثاني من الموسم بمواجهة خيتافي غدا الأحد على ملعب كوليزيوم ألفونسو بيريز في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

وجاء مؤتمر أنشيلوتي قبل المباراة كالآتي

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"اللاعبين ليسوا مسؤولين فقط في أرض الملعب ولكن لديهم مسؤولية اجتماعية ويجب أن يكونوا مثالا للجميع، أنا لا أتحدث عن فينيسيوس فقط أصيب بالفيروس كالعديد من الناس الآخرين ولكن بشكل عام من يعمل في هذا المجالعليه أن يتحلى بمسؤولية أكبر".

"لونين حارس متحمس للغاية ولم يحصل على أي دقائق فقط لأن الحارس الأفضل في العالم هو من يلعب والجميع يفهم ذلك، ولكنه صغير وستكون مسيرته ناجحة".

"جميع من تنتهي عقودهم بنهاية الموسم يمكن أن يستمروا، والنادي لديه الوقت للحديث معهم والوصول إلى أفضل قرار".

"كورتوا كان بخير عندما كانت مسحته إيجابية ولم يشعر بأي أعراض، لقد تدرب بشكل منفرد في المنزل وقد أظهر مشاعر إيجابية اليوم".

وعاد إلى التدريبات كل من تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدوارد كامافينجا بعد سلبية مسحتهم وحصولهم على التصريح من وزارة الصحة بالمشاركة والخروج من العزل الصحي.

"هازارد بخير ويشعر بثقة أكبر بسبب المباراة الماضية، لثد حظي بالفرص وبالالتزام، قد يكون قطعة مهمة غدا ولكنني سأنتظر قليلا من أجل الإعلان عن التشكيل".

"مبابي وهالاند؟ ما أريده هو أن أكون جالسا على مقاعد البدلاء عند افتتاح الملعب في العام القادم بغض النظر عن اللاعبين".

"لا أعرف إن كان مبابي سينضم في يونيو المقبل، نفكر فقط في القتال على الألقاب ونحن في فترة مثيرة لأننا سنعود إلى الدوري ثم لدينا مباراة الكأس وبعدما سنذهب إلى السعودية من أجل كأس السوبر، إنها لحظات مهمة وآخر ما أفكر فيه هو ما سيحدث في 30 يونيو المقبل".

"تأجيل المبارايات أمر معقد أنا احترم رأي الجميع لأن لكل شخص رأي مختلف، العديد من الفرق تأثرت بالفيروس ونحن تأثرنا أمام أتلتيك بلباو، هناك بروتوكول يمكننا أن نعطي بعض الآراء ولكن يجب أن نحترمه لقد كنا بالفعل في فترة توقف لمدة شهور بلا مباريات من قبل، ولكن هذا الوباء تحت السيطرة الآن ويجب أن نستمر".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

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