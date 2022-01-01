منتخب الجابون لـ في الجول: إلغاء ودية أوغندا بسبب قيود السفر إلى الإمارات

السبت، 01 يناير 2022 - 20:53

كتب : محمد عبد العظيم

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

أعلن بابلو نجوما المتحدث الرسمي لمنتخب الجابون إلغاء المباراة الودية ضد أوغندا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال نجوما لـFilGoal.com: "منتخب أوغندا لم يستطع السفر إلى أبو ظبي لخوض المباراة بسبب قيود السفر التي وضعتها الإمارات على المسافرين من أوغندا بسبب فيروس كورونا".

ويقع منتخب الجابون في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من جزر القمر وغانا والمغرب.

أخبار متعلقة
لاعب سيراليون لـ في الجول: بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية.. وصلاح وضعنا في مكانة مختلفة مدرب المغرب: هذه أسعد لحظة في 2021.. ونعاني كثيرا بسبب كورونا كوليبالي لـ في الجول: ديانج يستطيع مساعدة مالي في الأمم.. وأتمنى لـ صلاح الانجازات مع مصر

وألغيت قبل ذلك 8 مباريات للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا استعدادا للبطولة وهي:

المغرب ضد كاب فيردي والجزائر ضد جامبيا وجامبيا ضد سوريا، وتونس ضد الجابون وبوركينا فاسو.

وأوغندا ضد الجابون وموريتانيا.

كما تم إلغاء معسكر منتخب السنغال في رواندا استعدادا للبطولة، بما يتخلله من مباراة ودية بين المنتخبين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

الجابون أمم إفريقيا
نرشح لكم
لاعب سيراليون لـ في الجول: بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية.. وصلاح وضعنا في مكانة مختلفة مدرب المغرب: هذه أسعد لحظة في 2021.. ونعاني كثيرا بسبب كورونا كوليبالي لـ في الجول: ديانج يستطيع مساعدة مالي في الأمم.. وأتمنى لـ صلاح الانجازات مع مصر السودان و"أزمة العصور الوسطى"
أخر الأخبار
ريمونتادا تلو الأخرى.. الشباب يهزم الأهلي في مباراة جنونية 18 دقيقة | السعودية
أنشيلوتي يكشف موقف تجديد عقود اللاعبين.. ورأيه حول التعاقد مع مبابي وهالاند 28 دقيقة | الدوري الإسباني
منتخب الجابون لـ في الجول: إلغاء ودية أوغندا بسبب قيود السفر إلى الإمارات 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عودة ثلاثي ريال مدريد للتدريبات ساعة | الدوري الإسباني
لاعب سيراليون لـ في الجول: بعض الأوروبيين لا يحترمون كرة القدم الإفريقية.. وصلاح وضعنا في مكانة مختلفة ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مدرب المغرب: هذه أسعد لحظة في 2021.. ونعاني كثيرا بسبب كورونا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إصابة رباعي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
تشافي: ليس من المنطقي أن نلعب ضد مايوركا.. وهذه مستجدات ديمبيلي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه