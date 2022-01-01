منتخب الجابون لـ في الجول: إلغاء ودية أوغندا بسبب قيود السفر إلى الإمارات

أعلن بابلو نجوما المتحدث الرسمي لمنتخب الجابون إلغاء المباراة الودية ضد أوغندا استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال نجوما لـFilGoal.com: "منتخب أوغندا لم يستطع السفر إلى أبو ظبي لخوض المباراة بسبب قيود السفر التي وضعتها الإمارات على المسافرين من أوغندا بسبب فيروس كورونا".

ويقع منتخب الجابون في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من جزر القمر وغانا والمغرب.

وألغيت قبل ذلك 8 مباريات للمنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا استعدادا للبطولة وهي:

المغرب ضد كاب فيردي والجزائر ضد جامبيا وجامبيا ضد سوريا، وتونس ضد الجابون وبوركينا فاسو.

وأوغندا ضد الجابون وموريتانيا.

كما تم إلغاء معسكر منتخب السنغال في رواندا استعدادا للبطولة، بما يتخلله من مباراة ودية بين المنتخبين.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

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