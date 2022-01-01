عودة ثلاثي ريال مدريد للتدريبات

عاد ثلاثة من لاعبي ريال مدريد المصابون بفيروس كورونا للتدريبات الجماعية للفريق بعد شفاؤهم.

وعاد إلى التدريبات كل من تيبو كورتوا، وفيدي فالفيردي، وإدوارد كامافينجا بعد سلبية مسحتهم وحصولهم على التصريح من وزارة الصحة بالمشاركة والخروج من العزل الصحي.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد قررت تقليص مدة الحجر الصحي لمن يحصلون على نتيجة مسحة سلبية من 10 أيام إلى 7 أيام.

فيما استمر غياب فينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش عن التدريبات بعد استمرار إيجابية مسحة كل منهم.

كما غاب كل من جاريث بيل وداني كارفاخال عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابات العضلية.

ويستعد ريال مدريد لاستئناف النصف الثاني من الموسم بمواجهة خيتافي غدا الأحد على ملعب كوليزيوم ألفونسو بيريز في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة وبفارق 8 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.