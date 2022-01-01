مدرب المغرب: هذه أسعد لحظة في 2021.. ونعاني كثيرا بسبب كورونا

السبت، 01 يناير 2022 - 19:33

كتب : FilGoal

وحيد خليلوزيتش

تحدث وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن أفضل لحظة عاشها في عام 2021، كما تناول الصعوبات الحالية بسبب فيروس كورونا.

وقال خليلوزيتش في تصريحاته لصحيفة "إيليدزاجراد" الصربية: "أفضل لحظة عشتها في 2021 كانت حين رزقت بحفيدة من ابنتي".

وعن استعدادات المنتخب المغربي وما حققه في 2021 أضاف "أشعر بالرضا عن النتائج التي حققناها في العام الماضي".

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أما عن تأثير فيروس كورونا على تحضيرات أسود الأطلس قال المدرب: "الأمر معقد للغاية، لأن بعض اللاعبين يعانون من الفيروس، والبعض الآخر يغيب للإصابة".

وأوضح "كل ذلك بالإضافة إلى اللاعبين الذين لم يبدأوا معنا فترة التحضيرات، حيث اضطررنا لتأجيل مباراة ودية بسبب عدم وجود العدد الكافي من العناصر".

واختتم خليلوزيتش "الوضع مثير للقلق في العالم بأكمله".

ويقود المدرب البوسني معسكر إعداد المنتخب المغربي منذ الإثنين الماضي، على أن تتوجه بعثة المغرب إلى الكاميرون غدا -الأحد- للمشاركة في كأس امم إفريقيا بين 9 يناير و6 فبراير.

يذكر أن منتخب المغرب يتواجد في المجموعة الثالثة مع غانا وجزر القمر والجابون، حيث يفتتح منافساته في البطولة بمواجهة غانا يوم 10 يناير.

المغرب خليلوزيتش
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