إصابة رباعي بايرن ميونيخ بفيروس كورونا

أعلن بايرن ميونيخ في بيان رسمي إصابة أربعة لاعبين في الفريق بفيروس كورونا.

الرباعي المصاب بالفيروس هم مانويل نوير، وكينجسلي كومان، وكورينتين توليسو، وعمر ريتشاردز.

كما أصيب دينو توبمولير المدرب المساعد أيضا.

وجاءت مسحة الخماسي إيجابية بفيروس كورونا بعد إجراء الفحوصات من أجل العودة إلى التدريبات مرة أخرى استعدادا لاستئناف الموسم.

كما أعلن النادي أن حالة جميع اللاعبين مستقرة ويخضعون للعزل الطبي حاليا حتى شفاؤهم من الفيروس.

وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى التدريب غدا الأحد استعدادا لاستنئاف النصف الثاني من الموسم ولكن بعد إصابات بعض اللاعبين تقرر إنطلاق التدريبات لمدة 24 ساعة للتأكد من وضعية باقي اللاعبين.

ويستعد بايرن ميونيخ لاستنئاف الدوري الألماني بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب أليانز أرينا في الجولة الـ 18 من الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري برصيد 43 نقطة وبفارق 9 نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني.