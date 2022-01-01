كوليبالي لـ في الجول: ديانج يستطيع مساعدة مالي في الأمم.. وأتمنى لـ صلاح الانجازات مع مصر

السبت، 01 يناير 2022 - 19:08

كتب : محمود عزت

إسماعيل كوليبالي لاعب منتخب مالي والزمالك السابق

يرى إسماعيل كوليبالي نجم مالي والزمالك السابق أن مجموعة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا ليست بالسهولة التي يتحدث عنها البعض.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مالي

وقال كوليبالي لـFilGoal.com: "شاركت في كأس أمم إفريقيا عامي 2002 و2004، لكن لم أفهم الأوروبيون وهم لا يستطيعون فعل شيء ضدنا يعرفون كيف يطورون كرة القدم الأوروبية ولكن على حساب الإفارقة".

وعن منافسات كأس أمم إفريقيا قال: "مجموعتنا ليست بهذه البساطة كما نظن في كأس إفريقيا، لأنها تضم أيضا كل من تونس وجامبيا وموريتانيا".

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وأضاف "نعم لدينا فرصة اللعب في كأس الأمم لكننا لسنا المرشحون للفوز بلقب البطولة".

وبسؤاله عن أليو ديانج لاعب الأهلي ومنتخب مالي، قال "أليو يقدم موسم جيد مع الأهلي وأعتقد أنه يستطيع مساعدة منتخب مالي أيضا".

وعن محمد صلاح قال نجم منتخب مصر وليفربول قال: "صلاح يفعل أشياء عظيمة في أوروبا مع فريق ليفربول، وأتمنى أن يحقق النجاح ذاته مع منتخب مصر".

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

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