السودان و"أزمة العصور الوسطى"

"عملنا بأسلوب ينتمي إلى العصور الوسطى بعض الشيء"، هكذا وصف هوبير فيلود المدير الفني السابق لمنتخب السودان لـ FilGoal.com تحضيرات صقور الجديان لكأس العرب قبل انطلاق البطولة.

السودان ودعت بأداء هزيل وهزيمتين ثقيلتين وتعادل غير مُرضٍ ضد لبنان في آخر اختبار قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون بعد شهر واحد فقط.

نتائج دفعت الاتحاد السوداني بإقالة الفرنسي فيلود وتعيين برهان تية الذي يُعرف بـ "شيخ المدربين" في السودان.

فيلود حينها صرّح قائلا: "تحضيراتنا كانت صعبة للغاية بسبب الانقلاب الذي حدث مؤخرا في السودان وأثر سلبا على استعداداتنا".

وأضاف "كل شيء توقف قبل آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم وكنت في فرنسا ولم أتمكن من دخول السودان، ولم يكن هناك شبكة إنترنت أو اتصالات هاتفية، عملنا بأسلوب ينتمي إلى العصور الوسطى بعض الشيء".

هنا أشار فيلود للأحداث السياسية التي شهدتها السودان في أكتوبر ونوفمبر الماضي وما ترتب عليها من قطع خدمات الإنترنت لمدة 23 يوما متتاليا.

قطع خدمات الإنترنت بدأ يوم 25 أكتوبر عقب فرض حالة الطوارئ في البلاد وعاد في الثامن عشر من نوفمبر الماضي.

في ذلك الوقت خاض صقور الجديان مباراتين ضد المغرب وغينيا بيساو في المرحلتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022 وانتهى المشوار بتذيل ترتيب المجموعة.

ولا تعد تلك الأزمة الوحيدة التي ضربت منتخب السودان حينها بل تأخرت عودتهم من المغرب عقب خوض المباراتين بعد اعتذار الخطوط الجوية القطرية، التي كان من المفترض أن تعيد البعثة السودانية للبلاد عن عدم وجود رحلات جوية إلى السودان لمدة أسبوع.

ليقرر المسؤولون بالاتحاد السوداني لكرة القدم تقديم طائرة خاصة بدعم من الجانب الرسمي من الحكومة لإعادة البعثة إلى السودان.

إذا لماذا لم يلعب منتخب السودان مبارياته على أرضه ووسط جماهيره؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعد ملعب الهلال بأم درمان الملعب الوحيد الذي يستضيف مباريات المنتخب لعدم صلاحيته.

ولذلك خاض صقور الجديان مباراة واحدة فقط على أرضه وهي الأولى ضد غينيا بيساو في التصفيات ومن ثم خاض باقي المباريات في المغرب.

تصريحات فيلود قبل البطولة قد يراها البعض لغض النظر عن المنتخب السوداني والذي قد يستعد لمفاجأة الجميع، لكن الخسارة من الجزائر بالأربعة ومصر بخماسية جعل وليد حسن مدافع منتخب السودان يتحدث عن الأزمة.

عقب الخسارة من مصر في الجولة الثانية قال حسن في تصريحاته لقنوات "الكاس" القطرية: "الأسباب واضحة ويعرفها الشارع الرياضي في السودان. أسباب سياسية أثرت على وضع الرياضة في السودان وأسفرت عن توقف الدوري".

وأضاف "لا يمكننا لوم اللاعبين والرياضيين على أي شيء فليس لهم يد فيما يحدث. اللاعبون لم يتدربوا والدوري متوقف في السودان والكل يعرف، هذه هي الأسباب".

الدوري السوداني موسم 2020-2021 انتهى بتتويج الهلال بعدما استمر من ديسمبر 2020 وحتى 26 من سبتمبر 2021.

ومنذ ذلك الوقت وحتى إقامة كأس العرب في الأول من ديسمبر خاض المنتخب 4 مباريات في تصفيات كأس العالم و3 في كأس العرب دون فوز.

ولم يتحدد حتى الآن موعد الموسم الجديد (2021-2022).

وأوضح "المدرب بعيد كل البعد عما يحدث ولا علاقة له بما يحدث في البلاد، هو يأتي ليدرب وهذا دوره".

عودة إلى البداية

فيلود تحدث من قبل عن مهمته المنتظرة مع منتخب السودان لموقع فيفا، قائلا "وصلت في شهر فبراير 2020 وتم التعاقد معي من أجل بعث الروح في المنتخب السوداني، خاصة أن كرة القدم مهمة جدا في السودان".

الفرنسي صاحب الخبرات في القارة السمراء أضاف الكثير، فيروس كورونا اجتاح العالم بعد شهر واحد فقط وتوقفت كرة القدم حتى أغسطس من نفس العام.

إلا أن بداية فيلود مع السودان كانت مثيرة للجدل، خاض الفرنسي مباراته الرسمية الأولى ضد غانا في 12 نوفمبر 2020 ضمن تصفيات أمم إفريقيا وخسرها 2-0، وهي بالمناسبة نفس المباراة التي شهدت واقعة ضرب الحكم لمدرب، ثم في المباراة التالية فاز على غانا بهدف دون رد.

صقور الجديان لم يملكوا أي خيار سوى الفوز بآخر مباراتين في توقف مارس 2021 من أجل التأهل، وهو ما حدث على حساب ساوتومي أولا 2-0، ثم جنوب إفريقيا المنافس المباشر في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة، ليظفر بالبطاقة الثانية وراء غانا بـ12 نقطة، حصد فيلود 9 منها في 4 مباريات.

عقب التأهل لأمم إفريقيا قال فيلود في مؤتمر صحفي: "صقور الجديان استحقوا التأهل، هذا مشروع المنتخب السوداني الذي عملت به، ويجب أن يكتمل في النهائيات".

الأوضاع ساءت ودفع فيلود الثمن خاصة بعد استقبال 10 أهداف في 3 مباريات بدور المجموعات بكأس العرب.

إجمالا قاد فيلود منتخب السودان في 20 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و5 تعادلات و10 هزائم، وسجل معه الفريق 20 هدفا وتلقى 33.

الاتحاد السوداني قرر رحيل الفرنسي قبل ما يقارب الشهر عن البطولة التي أعادهم لها رغم العيش في "العصور الوسطى" على حد وصفه.