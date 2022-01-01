الدرجة الثانية – عبد الرؤوف مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم

السبت، 01 يناير 2022 - 18:54

كتب : رضا السنباطي

أحمد عبد الرؤوف

أعلن نادي المصري بالسلوم تعيين أحمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك السابق مديرا فنيا للفريق.

ليحل عبد الرؤوف بدلا من مجدي طلبة الذي اعتذر عن عدم استكمال مهمته كمدير فني للفريق.

ويقود عبد الرؤوف مران الفريق غدا الأحد، استعدادا لاستكمال منافسات المجموعة الثالثة من دوري الدرجة الثانية المصري.

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ويحتل المصري بالسلوم المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 16 نقطة بعد مرور 13 جولة.

وعمل عبد الرؤوف ضمن قطاع الناشئين في الزمالك وضمن جهاز أشرف توفيق في نادي بورتو السويس.

المصري بالسلوم دوري الدرجة الثانية
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