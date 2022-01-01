الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13

ينفرد وائل علي مهاجم الألومنيوم بصدارة هدافي مجموعة الصعيد، وذلك برصيد 8 أهداف.

ويتساوى لاعبان في الوصافة، هما محمد مناع لاعب كيما أسوان حسن ديالو لاعب قنا، ولكل منهما 7 أهداف.

ويأتي حسام علي حسن لاعب البداري، وجيمس تيدي لاعب المنيا بـ6 أهداف.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي: