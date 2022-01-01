الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13
السبت، 01 يناير 2022 - 17:56
كتب : رضا السنباطي
ينفرد وائل علي مهاجم الألومنيوم بصدارة هدافي مجموعة الصعيد، وذلك برصيد 8 أهداف.
ويتساوى لاعبان في الوصافة، هما محمد مناع لاعب كيما أسوان حسن ديالو لاعب قنا، ولكل منهما 7 أهداف.
ويأتي حسام علي حسن لاعب البداري، وجيمس تيدي لاعب المنيا بـ6 أهداف.
وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:
🔴 وائـل علي يتصدر قائمة الهدافين في دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) pic.twitter.com/Ip9QIs78F5— FilGoal (@FilGoal) January 1, 2022