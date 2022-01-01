الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13

السبت، 01 يناير 2022 - 17:56

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

ينفرد وائل علي مهاجم الألومنيوم بصدارة هدافي مجموعة الصعيد، وذلك برصيد 8 أهداف.

ويتساوى لاعبان في الوصافة، هما محمد مناع لاعب كيما أسوان حسن ديالو لاعب قنا، ولكل منهما 7 أهداف.

ويأتي حسام علي حسن لاعب البداري، وجيمس تيدي لاعب المنيا بـ6 أهداف.

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وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد
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