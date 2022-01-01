الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ13

يواصل أسوان الاحتفاظ بصدارة مجموعة الصعيد بعد فوزه على الألومنيوم 3-1، رافعا رصيده إلى 30 نقطة.

اشتد الصراع في مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية المصري بعد مرور 13 جولة من المسابقة، وأصبحت المنافسة على أشدها.

ويلعب كيما أسوان أقرب ملاحقي المتصدر يوم الإثنين ضد قنا، حيث يملك 26 نقطة، ويبحث عن رفع رصيده إلى 29 نقطة ليواصل مطاردة أسوان بفارق نقطة.

أيضا يلعب ديروط ضد بني سويف غدا -الأحد- ضمن منافسات الجولة 13.

وإليكم نتائج مباريات الجولة:

🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة الصعيد) pic.twitter.com/THNNiRoz0u — FilGoal (@FilGoal) January 1, 2022

وإليكم الترتيب الحالي لمجموعة الصعيد:

🔴 أسوان يتصدر مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية المصري 🇪🇬 pic.twitter.com/J3xlM6BZSG — FilGoal (@FilGoal) January 1, 2022

ويتأهل صاحب المركز الأول عن كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الخمسة الأخيرة إلى الدرجة الثالثة.