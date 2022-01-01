الدرجة الثانية - أسوان يهزم الألومنيوم ويتشبث بالصدارة.. فوز شحاتة الأول وتعادل الفيوم

السبت، 01 يناير 2022 - 17:36

كتب : رضا السنباطي

الفيوم

أقيمت اليوم مباريات الجولة 13 في مجموعة الصعيد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

شهدت الجولة انتصار أسوان على الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد أسوان إلى 30 نقطة في صدارة الجدول.

وانتصر المنيا على المدينة المنورة بهدف لكل فريق سجله أحمد ترك، في اللقاء الأول للمدرب أبو العينين شحاتة، ليرتفع رصيد المنيا إلى 23 نقطة.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم الدرجة الثانية – حرس الحدود يتصدر بحري بعد تعثر دكرنس استدعاء لاعب من دوري الدرجة الرابعة لمنتخب مصر مواليد 2003 الدرجة الثانية – أبو العينين شحاتة مديرا فنيا لـ المنيا

وفاز سوهاج على البداري بهدف دون رد سجله عادل شلبي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وانتصر الإعلاميين على تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله شهاب شفيق، وأهدر شهاب ركلة جزاء بعد تصدي محمد جمال حارس التليفونات، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة.

وتعادل الفيوم مع مركز شباب طامية بهدف لكل فريق، بينما تعادل ملوي مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق.

وتقام غدا مباراة ديروط مع بني سويف، بينما تلعب مباراة كيما أسوان مع قنا يوم الإثنين.

أسوان الدرجة الثانية أبو العينين شحاتة
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ13 الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم الدرجة الثانية – حرس الحدود يتصدر بحري بعد تعثر دكرنس
أخر الأخبار
رأسية سانشيز تقود توتنام لفوز قاتل على واتفورد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – عبد الرؤوف مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم 6 دقيقة | الدوري المصري
مدرب أرسنال: فخورون بالأداء أمام مانشستر سيتي.. وكان يجب أن يتحلى جابرييل بالذكاء 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رودري: هذا سر فوز مانشستر سيتي على أرسنال 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: نيوكاسل قدم عرضا رسميا لضم تريبيه 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13 ساعة | الدرجة الثانية
رامسديل: هناك تناقض في حكام الفيديو.. والبطاقة الحمراء كانت قاسية ساعة | الدوري الإنجليزي
الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ13 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 4 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه