الدرجة الثانية - أسوان يهزم الألومنيوم ويتشبث بالصدارة.. فوز شحاتة الأول وتعادل الفيوم

أقيمت اليوم مباريات الجولة 13 في مجموعة الصعيد، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

شهدت الجولة انتصار أسوان على الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد أسوان إلى 30 نقطة في صدارة الجدول.

وانتصر المنيا على المدينة المنورة بهدف لكل فريق سجله أحمد ترك، في اللقاء الأول للمدرب أبو العينين شحاتة، ليرتفع رصيد المنيا إلى 23 نقطة.

وفاز سوهاج على البداري بهدف دون رد سجله عادل شلبي ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

وانتصر الإعلاميين على تليفونات بني سويف بهدف دون رد سجله شهاب شفيق، وأهدر شهاب ركلة جزاء بعد تصدي محمد جمال حارس التليفونات، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة.

وتعادل الفيوم مع مركز شباب طامية بهدف لكل فريق، بينما تعادل ملوي مع بترول أسيوط بهدف لكل فريق.

وتقام غدا مباراة ديروط مع بني سويف، بينما تلعب مباراة كيما أسوان مع قنا يوم الإثنين.