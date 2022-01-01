حارس مالي لـ في الجول: نحن عائلة قادرة على الفوز بكأس إفريقيا

يرى دجيجي ديارا حارس مالي ويانج أفريكانز التنزاني أن منتخب بلده قادر على مقارعة الكبار في كأس إفريقيا 2021 التي تنطلق 9 يناير الجاري في الكاميرون.

وفي حواره مع FilGoal.com قال ديارا الذي يشارك في كأس إفريقيا للمرة الثالثة تواليا:"ننتظر بطولة قوية".

وأضاف "أوروبا لا تحترم كرة القدم الإفريقية، لهذا أرادوا تأجيل البطولة ليبقى اللاعبون مع أنديتهم. أمامنا مباريات صعبة بعد وقوعنا مع تونس وجامبيا وموريتانيا".

ولم يستبعد ديارا فوز فريقه باللقب قائلا:"نحن عائلة متماسكة للغاية. بوجود لاعبين صغار السن موهوبين لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على بلوغ الدور نصف النهائي، ثم بعد ذلك نفكر في الكأس".

وأثنى ديارا على زميله أليو ديانج لاعب وسط الأهلي قائلا:"يسعدني وجوده معنا في الفريق".

وأشاد بمحمد صلاح أيقونة مصر "لاعب عظيم، قدوة لشباب إفريقيا من أجل تشريف القارة".

وأتم "أقول لشعب مالي الذي يمر بمرحلة هامة في تاريخه، نحن ملتزمون بتشريف بلدنا ونحتاج كثيرا للدعم. سنكون مصدر فخر لكم".

وتبدأ مالي مبارياتها في البطولة ضد تونس يوم 12 يناير ثم تواجه جامبيا بعد 4 أيام.

وفي 20 يناير تواجه موريتانيا.

وشاركت مالي 12 مرة في كأس إفريقيا وأفضل نتائجها كان الوصافة في الكاميرون 1972 حين خسر النهائي ضد الكونغو.