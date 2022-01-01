منافس مصر - مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: سنعلن بديل جاكيتي اليوم

أوضح باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو أن فريقه سيعلن اليوم السبت بديل اللاعب جواو جاكيتي الذي سيغيب عن كأس إفريقيا 2021 بسبب الإصابة.

وأعلنت غينيا بيساو اليوم أن الفحوصات الطبية التي خضع لها جاكيتي (25 عاما) أوضحت إصابته وعدم قدرته على المشاركة في البطولة التي تنطلق يوم 9 يناير الجاري.

وبالتالي سيضطر الفريق لاستبدل لاعب وسط نادي فيلافرانكينسي البرتغالي.

وقال كاندي لـFilGoal.com:"طلبنا من كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) استبدال اللاعب بآخر، سنعلن البديل اليوم".

وتشارك غينيا بيساو في كأس إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي وتستهل مبارياتها ضد السودان في 11 يناير.

ثم تواجه مصر ونيجيريا في 15 و19 يناير على الترتيب.

وتسعى غينيا لتحقيق أول فوز عبر تاريخها في الكأس القارية والتأهل لأول مرة إلى الدور التالي.